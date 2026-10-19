De la Fuente ofrece la Copa del Mundo a la Virgen del Pilar: "Zaragoza será una sede maravillosa para venir a jugar"

1126774.1.260.149.20261019170020 El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el interior de la Basílica del Pilar, portando la Copa del Mundo. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha ofrecido la Copa del Mundo a la Virgen del Pilar y ha expresado su deseo de que la capital aragonesa pueda acoger encuentros de la Selección española en el Mundial 2030.

"Zaragoza será una sede maravillosa para venir a jugar aquí con nuestra selección", ha afirmado Luis de la Fuente este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación tras participar este lunes en la recepción institucional del trofeo en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, en el marco de la exposición itinerante 'Reyes del Mundo'.

El técnico riojano ha vivido la visita con una especial carga emocional por su devoción a la Virgen del Pilar. "He sentido una enorme emoción. Sabéis que tengo una devoción por la Virgen del Pilar y me he sentido muy feliz, orgulloso de estar aquí con todos vosotros, agradecido por la invitación y la posibilidad que me ofrecéis de estar delante de la Virgen", ha explicado.

De la Fuente ha reconocido que la jornada le dejará un recuerdo permanente: "Insisto, sobre todo emoción y un recuerdo imborrable que me lo llevaré siempre", ha resumido, después de protagonizar uno de los momentos más simbólicos de la visita de la Copa del Mundo a Zaragoza, donde permanecerá expuesta hasta este martes, 20 de octubre.

La ofrenda ha reunido al seleccionador con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, además del presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF), Manuel Torralba.

EL RECUERDO DE UNA PLAZA DEL PILAR ABARROTADA

Preguntado por la imagen de las más de 30.000 personas que se congregaron en la plaza del Pilar para seguir la final del Mundial, De la Fuente ha asegurado que el ambiente llegó hasta la expedición española durante la competición disputada en Estados Unidos.

"Creedme que nos llegaban imágenes a Estados Unidos del ambiente que se vivía en toda España y especialmente en esta plaza del Pilar", ha rememorado De la Fuente.

Para el técnico, las escenas de la capital aragonesa reflejaron la dimensión colectiva de la victoria y la manera en que los aficionados compartieron el éxito de la Selección.

"Era increíble ver esta plaza abarrotada de público, viviendo y sintiendo juntos una misma emoción, un mismo orgullos de ser españoles y defender una camiseta que nos representa a todos", ha remarcado, al recordar la respuesta de los zaragozanos durante el campeonato.

La presencia del trofeo en la capital aragonesa ha permitido así reencontrar a la Selección con una ciudad que se volcó con el equipo durante el Mundial. La plaza del Pilar se convirtió en uno de los escenarios de las celebraciones, con pantallas gigantes para seguir los partidos y una multitud que acompañó al combinado nacional hasta la final.

EL DESEO DE JUGAR EN ZARAGOZA

La posibilidad de que Zaragoza reciba futuros encuentros de la Selección ha sido otro de los asuntos abordados tras la ofrenda del trofeo a la Virgen del Pilar, a los que el seleccionador ha aludido afirmativamente y ha elogiado la tradición futbolística de la ciudad.

"Pues claro, esto es una ciudad histórica en lo futbolístico, en todo, en muchas más cosas, en lo futbolístico, fantástica", ha manifestado. A continuación, ha reiterado su respaldo a la aspiración zaragozana: "Zaragoza será una sede maravillosa para venir aquí a jugar con nuestra selección".

Sus palabras llegan mientras Zaragoza trabaja para formar parte de las sedes del Mundial de 2030, una candidatura vinculada a la construcción de Ibercaja Romareda y pendiente de la confirmación definitiva de la FIFA. El seleccionador se ha despedido agradeciendo la invitación y la oportunidad de participar en un acto que, según ha reiterado, conservará como "un recuerdo imborrable".