Funambulista estrena 'Nacido de las piedras', la canción de la D.O. Cariñena

Presentación de la canción 'Nacido de las piedras', de la D.O. Cariñena, del grupo musical Funambulista. - D.O. CARIÑENA.

CARIÑENA (ZARAGOZA), 2 (EUROPA PRESS)

El vino de la Denominación de Origen Cariñena "sabe a verdad, a orgullo y a recompensa". En 26 versos que ofrecen imágenes como esta, el conocido compositor y cantante Diego Cantero, líder del grupo Funambulista, ha plasmado la identidad de la Denominación en 'Nacido de las piedras', una nueva canción que ha presentado este en la noche de este jueves en un exclusivo concierto en formato 'showcase' en el Espacio Aura de Zaragoza.

El título enlaza con el lema de Cariñena, 'El vino que nace de las piedras', en referencia a sus singulares terrenos pedregosos que aportan aromas y sabores especiales a su producción.

Los 400 asistentes que han llenado el aforo no solo han sido los primeros en conocer el tema, sino que también han disfrutado de una actuación en directo de Funambulista, uno de los nombres más populares del actual pop-rock español, y de una cena de seleccionadas tapas en la que han podido degustar distintos vinos de Cariñena con "la calma de la experiencia que nunca se olvidará".

Con esta original unión de vino, gastronomía y música, la Denominación de Origen Cariñena, la mayor y más antigua de Aragón, ha celebrado la llegada de una nueva cosecha, con un nuevo evento de su plataforma Plan Ñ, con el que busca acercar sus vinos a nuevos públicos y momentos a través de experiencias singulares y vivencias compartidas, poniendo en valor la calidad, diversidad y tradición que existen detrás de cada botella.

La velada 'Nueva añada, nueva canción' ha mostrado todos los ingredientes de esta iniciativa. El Espacio Aura de Zaragoza se ha transformado en un escenario inspirado en el territorio de Cariñena.

La noche ya ha comenzado con la sorpresa de un 'meet&greet' --conocer y saludar-- con Diego Cantero, al que algunos de sus seguidores le han podido saludar en persona y conversar con él.

Mientras en el espacio se han servido excelentes tapas maridadas con hasta nueve diferentes vinos de la Denominación, Funambulista ha entusiasmado con una actuación de 90 minutos en la que ha repasado sus grandes éxitos, como 'Me gusta la vida' y 'Sabes', y con la esperada primicia del tema inspirado en la D.O. Y como colofón, una sesión de DJ ha servido para prolongar la fiesta.

CONTAR CARIÑENA DE OTRA MANERA

La directora de Marketing y Comunicación de la D.O. Cariñena, Sonia Pérez, ha señalado: "Queríamos contar Cariñena de otra manera y acercar sus vinos a nuevos públicos. Sabemos que la música despierta emociones; pero escuchar lo que ha conseguido Diego pone la piel de gallina porque la canción transmite a la perfección el territorio, el esfuerzo de las personas y la identidad de Cariñena, construida generación tras generación para conseguir finalmente llevar este maravilloso vino a la mesa".

Diego Cantero ha señalado que para componer 'Nacido de las piedras' ha partido de una idea: hay lugares donde las cosas requieren un esfuerzo especial y precisamente por ello lo que nace de estas condiciones difíciles adquiere un valor singular.

"Cuando todo el equipo de Cariñena me empezó a contar cómo este vino nace entre las piedras y que eso lo hace especial, la canción me fue surgiendo enseguida. Vi ese símil con las dificultades de la vida y cómo, cuando las cosas más cuestan, mejor saben, como es el caso de este vino", ha explicado el autor.

De la misma manera, ha resaltado que la letra "habla de amor, como todas las canciones, porque el amor es mucho más amplio que el 'te quiero, me quieres'. Tiene que ver con querer hacer, con querer cuidar, con querer que a lo mejor ocurra".

El cantante ha mostrado su talento con una melodía rítmica y pegadiza y con una letra que refleja las distintas dimensiones de la identidad de la D.O. Cariñena.

La canción se incorporará ahora al repertorio de Funambulista y puede ser otra de sus piezas más coreadas por sus seguidores. "Además de la letra, la música tiene una fusión de tradición y tecnología que es muy natural con el proyecto del grupo. Nos ha dado muy buenas sensaciones al ensayarla y a partir de ahora es parte de nuestro repertorio", ha asegurado Cantero.

UN VINO MUY ESPECIAL

El líder de Funambulista también ha resaltado su aprecio por los vinos de la D.O. Cariñena, que ha destacado como un descubrimiento a raíz de su trabajo. "Después de entender la Denominación, tenía claro que había que probar sus vinos y los he disfrutado muchísimo en algunas veladas en casa con amigos. Muestran toda la historia que tienen detrás, su esfuerzo y tradición, y eso los hace muy especiales y dignos de las mejores mesas".

Los asistentes al evento también lo han comprobado, degustando exclusivos vinos, blancos y tintos, de nueve bodegas de la Denominación.

La directora de Marketing y Comunicación de la D.O. Cariñena ha resaltado que con esta propuesta se ha buscado "sacar el vino del contexto en el que estamos acostumbrados y ponerlo en un lugar más contemporáneo y más relajado".

'Nueva añada, nueva canción' ha ofrecido así la experiencia de una noche para disfrutar, brindar y compartir, que ha conquistado a todos los asistentes con su suma de alicientes. "Funambulista es un grupo que nos gusta mucho, y el vino también; así que la suma de todo es un acto estupendo", ha comentado Rafa Olmedo, uno de los asistentes. "Soy muy aficionada a los vinos de Cariñena y es maravilloso disfrutarlos mientras escuchamos una música tan buena como la de Funambulista", ha explicado Begoña Muñoz.

La responsable de Marketing de la Denominación puesto de relieve, igualmente, el éxito de una velada "que va mucho más allá porque forma parte de un proyecto más amplio que es el Plan Ñ, que hemos lanzado este año para acercar el vino a nuevas generaciones y para que la gente disfrute y se acerque a nuestro vino de una forma diferente".

Este proyecto ha ofrecido ya iniciativas como los cócteles Cariñena Spritz, diseñados por el 'bartender' internacional Borja Insa, una cata entre viñedos al atardecer o una carrera popular por los campos de Cariñena. "Y ahora ha sumado una canción que nos define y cuenta muy bien lo que somos y todo lo que hay detrás de una copa de vino de Cariñena", ha concluido Pérez.