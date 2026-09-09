La Fundación 'la Caixa' eleva a 20 millones su inversión social en Aragón y alcanzará los 21 en 2027

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el director general de Fundación 'la Caixa', Josep Maria Coronas. - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'la Caixa' dedica un total de 20 millones de euros a la acción social en Aragón en 2026, un millón más que el año anterior, y prevé alcanzar los 21 millones en 2027.

Así lo recoge el acuerdo marco que han firmado este miércoles el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el director general de la Fundación 'la Caixa', Josep Maria Coronas, que contempla la colaboración entre estas dos instituciones en materia social, educativa y cultural.

Entre los objetivos básicos marcados en el convenio, destacan los de colaborar para la mejora de las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores, facilitar el acceso al empleo a colectivos desfavorecidos y velar por la atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas, así como contribuir al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

La divulgación de la cultura y de la ciencia, a través de CaixaForum Zaragoza; la programación de exposiciones y actividades itinerantes; el apoyo a la comunidad educativa; la formación de los jóvenes; y las convocatorias de investigación biomédica son otras de las líneas de trabajo en Aragón.

Coronas ha destacado el aumento sostenido de la inversión en Aragón en los últimos años, como muestra del "compromiso permanente" de la entidad con la comunidad.

"Ante el cambio constante que caracteriza nuestros tiempos, queremos ser una garantía de estabilidad y un puerto seguro para las personas que pasan por situaciones de dificultad", ha remachado, a la vez que ha agradecido la "colaboración inestimable" del Gobierno autonómico y de las entidades sociales aragonesas, que permiten impulsar un acción social dirigida a paliar las necesidades más específicas de este territorio, con el propósito de contribuir a su progreso y al bienestar de sus ciudadanos.

"UN GRAN DÍA PARA LA ACCIÓN SOCIAL EN ARAGÓN"

Por su parte, Jorge Azcón ha querido poner el acento en que es "un gran día para la acción social en Aragón". "Quiero agradecer personalmente, en nombre de todos los aragoneses, esta apuesta, porque significa que podremos mejorar la vida de muchas más personas y ampliar el número de beneficiarios de estas iniciativas", ha expresado.

A ello ha sumado que se haya dado un paso más con el compromiso de seguir ampliando esta colaboración, que permitirá alcanzar al próximo año los 21 millones de euros, lo que es "una muestra clara de que, cuando las instituciones y las entidades sumamos esfuerzos, conseguimos que nuestra acción llegue más lejos y tenga un mayor impacto en la vida de los aragoneses".

PROYECTOS PRIORITARIOS

Entre los proyectos prioritarios que dan cuenta del compromiso de la entidad, está 'CaixaProinfancia', programa estratégico de la entidad que se desarrolla con el objetivo de luchar contra la pobreza infantil que se perpetúa en las familias con menos recursos.

Esta iniciativa está dirigida a niños y adolescentes de entre 0 y 18 años cuyas familias están en riesgo o en situación de exclusión. En Aragón, 'CaixaProinfancia' atendió en 2025 a 4.514 niñas y niños y 2.561 familias, con un presupuesto de más de 5 millones de euros.

En cuanto a los proyectos de integración laboral, entre los que destaca el programa Incorpora, se centran en fomentar la contratación de colectivos con dificultades especiales para encontrar un empleo, como personas con discapacidad, desempleados de larga duración, jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres víctimas de violencia de género o personas migradas, entre otros.

A lo largo de 2025, Incorpora facilitó un total de 1.184 puestos de trabajo en Aragón gracias a la colaboración de 450 empresas la comunidad.

El programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que busca mejorar la calidad de la atención a las personas que se encuentran en el final de su vida, así como a sus familias, llegó a 939 pacientes y 1.218 familiares gracias a los tres equipos presentes en Aragón durante 2025.

Un total de 19.565 usuarios participaron en las 629 actividades impulsadas por el programa de Personas Mayores para promover el envejecimiento activo y saludable, en los 25 centros en los que se desarrolla este programa.

Las Convocatorias de Proyectos Sociales han apoyado 43 proyectos de entidades Aragón, con una inversión de 1,3 millones de euros el año pasado.

Por otro lado, la red de oficinas de CaixaBank, mediante ayudas de la Fundación 'la Caixa', impulsa proyectos y actividades de su entorno más inmediato en los ámbitos social, cultural y educativo. A lo largo del año 2025 se facilitaron 83 de estas ayudas, con una inversión de 470.000 euros por parte de la Fundación.

MÁS DE 269.000 VISITANTES A CAIXAFORUM ZARAGOZA

En el terreno de la divulgación de la cultura, la Fundación 'la Caixa' promueve el desarrollo individual y colectivo a través de su programación cultural en Aragón.

A lo largo de año pasado, CaixaForum Zaragoza recibió un total de 269.972 visitantes, y se organizaron dos muestras itinerantes, que sumaron más de 62.000 visitantes.

La Fundación también promueve el acercamiento de las humanidades, las artes escénicas y la música a los ciudadanos aragoneses a través de conciertos participativos y conciertos escolares.

En el ámbito educativo, el programa EduCaixa, que engloba toda la oferta educativa de la Fundación 'la Caixa', llegó en 2025 a 44.790 escolares y 1.125 docentes de 280 escuelas de Aragón.

La entidad también promueve la formación de excelencia mediante su programa de becas, que cubre todas las etapas de la educación superior. El año pasado, en Aragón se concedieron dos de grado; cuatro de posgrado en el extranjero; una de doctorado y dos más de posdoctorado.