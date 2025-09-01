Archivo - Fundación 'la Caixa' proporciona apoyo socioeducativo a más de 4.000 niños vulnerables en Aragón. - ARTURO CUENCA VILLEN LA PINZA PR - Archivo

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación 'la Caixa', a través del programa CaixaProinfancia, acompañará este curso escolar a 4.000 niños y adolescentes de 2.313 familias aragonesas en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles un apoyo continuado en su desarrollo educativo y personal.

El objetivo del programa es luchar contra la pobreza infantil proporcionando apoyo socioeducativo durante todo el curso escolar para que estos niños y jóvenes de familias con dificultades económicas puedan avanzar en igualdad de condiciones.

Para ello, CaixaProinfancia ofrece servicios como refuerzo educativo, atención psicológica, logopedia, talleres familiares y actividades de ocio y tiempo libre, así como ayudas para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la higiene, el equipamiento escolar o productos específicos, como gafas y audífonos.

"Queremos asegurarnos de que ningún niño o niña quede atrás por las dificultades económicas de su familia", ha remarcado el director del programa, Albert Rodríguez, quien ha reafirmado su compromiso de que todas las familias puedan empezar el curso en igualdad de condiciones, con los recursos y el acompañamiento necesarios para su desarrollo personal y educativo.

"La educación es la mejor herramienta que tenemos para romper el círculo de la pobreza y construir una sociedad más justa", ha añadido.

Este acompañamiento se realiza a través de una red de más de 400 entidades sociales de todo el país y en colaboración con centros educativos y administraciones públicas, lo que permite adaptar el apoyo a las necesidades específicas de cada territorio y de cada familia.

MATERIAL ESCOLAR

En este contexto, el programa incluye también la entrega de kits de material escolar adaptados a las diferentes etapas educativas --infantil, primaria y secundaria-- con el objetivo de aliviar el gasto familiar y fomentar la motivación de los menores en su regreso a las aulas. Cada lote incluye una mochila y el material básico correspondiente a cada edad.

En España, uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión social. CaixaProinfancia trabaja desde hace 17 años para romper el círculo de la pobreza heredada y promover el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en contextos desfavorecidos.

El programa pretende reforzar las competencias escolares, mejorar la autoestima, potenciar la autonomía en el aprendizaje y contribuir a la inclusión social de los niños, niñas y jóvenes que más lo necesitan.