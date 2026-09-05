Fundación Caja Rural de Aragón abre la segunda edición del ciclo 'Leer para Ver'

Laura Prada y Loredana Vitale - FUNDACIÓN CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rural de Aragón acogerá una nueva temporada de 'Leer para Ver', el ciclo de pensamiento literario contemporáneo que, tras la excelente acogida de su primera edición y una elevada fidelización del público, se consolida como un espacio de referencia cultural en Zaragoza.

El ciclo, creado y dirigido por la empresaria y escritora Loredana Vitale, se vuelve a celebrar en el emblemático Edificio de Caja Rural de Aragón, con el respaldo institucional de la Fundación.

Esta segunda temporada incorpora una novedad: Leer para Ver Business, una extensión natural del ciclo que traslada al ámbito empresarial y profesional el mismo espíritu de conversación en profundidad que caracteriza al proyecto.

Si 'Leer para Ver' establece un diálogo entre autores y lectores, su extensión Business propone un encuentro entre pensamiento humanista y liderazgo, cultura y empresa, ética y estrategia, innovación y mirada crítica. Un espacio de absoluta actualidad dirigido a empresarios, directivos y profesionales para reflexionar, junto a autores y expertos, sobre algunas de las cuestiones que están transformando las organizaciones y la sociedad.

De este modo, el proyecto refuerza su vocación de plataforma cultural plural, capaz de conectar la literatura con ámbitos tan diversos como el arte, el desarrollo económico y social, o el deporte, territorios naturales de la misión de la Fundación.

En esta segunda edición, la programación reunirá a autores seleccionados por la solidez de su trayectoria y por su capacidad de aportar una mirada singular sobre los grandes temas de nuestro tiempo.

Entre ellos estarán Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de El Español, abogada, escritora y activista internacional en defensa de los derechos humanos; Laureano Turienzo, experto internacional en retail y transformación del comercio; Javier Chicote, periodista de investigación, doctor en Periodismo; Cristina Carrillo de Albornoz, comisaria de arte internacional, escritora y exdiplomática de Naciones Unidas; y Cristina Martín Jiménez, doctora en Periodismo, escritora e investigadora especializada en comunicación y estructuras de poder.

La directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada, destaca "la excelente acogida de la primera temporada, la calidad de los autores invitados y la respuesta del público confirmaron la importancia de seguir apostando por este proyecto. Con la incorporación de Leer para Ver Business ampliamos también nuestro compromiso con el tejido empresarial del territorio, acercándonos a nuevos públicos y reforzando el papel de la Fundación como espacio de encuentro entre pensamiento contemporáneo y realidad económica".

"Leer para Ver Business nace de una convicción muy sencilla: el pensamiento crítico, la cultura y la mirada humanista tienen mucho que aportar también al mundo de la empresa. Queríamos abrir un puente entre cultura y liderazgo, entre humanismo y estrategia, porque las mejores decisiones --también las empresariales-- nacen de una mirada amplia sobre la realidad de nuestro tiempo", afirma Loredana Vitale.

Fundación Caja Rural de Aragón desarrolla su actividad en Aragón, La Rioja y Cataluña, territorios donde está presente la entidad aragonesa de crédito cooperativo. La Fundación está comprometida con las necesidades, las esperanzas y las aspiraciones de las personas.

Es también la forma a través de la cual Caja Rural de Aragón devuelve a la sociedad parte de lo que ella aporta a la entidad financiera.

Desde el Patronato se fomenta la igualdad de oportunidades en el acceso a sus actividades, desarrolladas íntegramente en el ámbito de actuación territorial de Caja Rural de Aragón. La Fundación se rodea de expertos y especialistas en distintas áreas y materias, garantizando el buen cumplimiento de sus objetivos con profesionalidad y transparencia.

LOREDANA VITALE

Vitale es empresaria, escritora y experta en Marketing y Comunicación, especializada en la industria del lujo y la excelencia, con una trayectoria vinculada especialmente a la cultura, el arte, la creatividad, las marcas y el lifestyle.

Es autora del ensayo Siente el lujo: una visión transversal del universo del lujo (Editorial Rasche) y creadora de Luxury Experiences by Loredana Vitale, plataforma desde la que desarrolla proyectos culturales, editoriales y de pensamiento.

Además, es creadora y directora de Leer para Ver, ciclo de pensamiento literario contemporáneo que inicia ahora su segunda temporada tras la consolidación de una comunidad de público recurrente, y de su nueva extensión 'Leer para Ver Business', concebida para conectar cultura, pensamiento humanista y realidad empresarial.