Foto del convenio firmado entre Fundación Caja Rural de Aragón y Microsoft. Fundación Caja Rural de Aragón facilita formación gratuita en IA acreditada por Microsoft. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural de Aragón ha firmado un acuerdo de colaboración con Microsoft para ofrecer de forma gratuita y universal, a toda la sociedad, el programa formativo IA al servicio de las entidades sociales con certificación de Microsoft AI, una iniciativa orientada a acercar la inteligencia artificial a organizaciones y personas vinculadas al ámbito social.

El programa, con una duración estimada de entre cuatro y seis horas, se desarrolla en formato 100% online con acceso desde la web de la Fundación --'fundacioncajaruraldearagon.es' y tiene como objetivo facilitar el acceso a conocimientos básicos y prácticos sobre inteligencia artificial, sin necesidad de experiencia previa ni perfil técnico.

Este curso permite comprender los fundamentos de la IA, su aplicación en el día a día y el uso responsable de herramientas digitales como ChatGPT o Copilot.

Esta colaboración fomenta la digitalización, la innovación tecnológica y la capacitación, poniendo la tecnología al servicio de las personas y del interés general. A través de este acuerdo, la Fundación refuerza su apuesta por una innovación accesible, inclusiva y con impacto positivo en la sociedad.

"El acceso al conocimiento digital es clave para que las personas puedan seguir desarrollando su labor en un entorno cada vez más tecnológico. Con este acuerdo queremos contribuir a que la inteligencia artificial se utilice como una herramienta útil, ética y al servicio de las personas", señala la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada.

El programa IA al servicio de las entidades sociales está abierto a cualquier persona interesada, sin límite de plazas ni restricciones de edad, y está especialmente pensado como una formación de iniciación que permita adquirir una base sólida para futuros aprendizajes.

Al finalizar el curso, los participantes obtendrán una credencial oficial de Founderz y Microsoft AI, que podrán descargar y compartir en LinkedIn.

Con esta iniciativa, la Fundación Caja Rural de Aragón continúa desarrollando acciones alineadas con su vocación social y su compromiso con la modernización, la formación y la innovación tecnológica como palancas de transformación y progreso.