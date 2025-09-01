Fundación Caja Rural de Aragón incrementa el importe de las Becas Excelencia hasta los 20.000 euros

Archivo - Fundación Caja Rural de Aragón entrega las Becas Excelencia 2024 a veinte jóvenes - TONI GALAN - Archivo

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural de Aragón lanza la VIII Edición de sus reconocidas Becas Excelencia, que este año incrementan más de 10 por ciento su dotación económica y otorgarán un reconocimiento de 1.000 euros por beca.

Las ayudas que premian conjuntamente los logros académicos y deportivos de los jóvenes estudiantes se han consolidado como un referente en el reconocimiento del esfuerzo y talento juvenil en el territorio. Desde su inicio en 2018, las Becas Excelencia han brindado apoyo a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Grado Medio que residen en el área de influencia de Caja Rural de Aragón.

Para optar a una de las 20 becas otorgadas por la Fundación, los candidatos deben cumplir varios requisitos. En cuanto a los logros académicos, se requiere un documento que acredite las notas del último curso académico con una calificación media mínima de notable en el período 2024/2025.

En el ámbito deportivo, los aspirantes deberán presentar un certificado de la federación deportiva correspondiente que demuestre su participación en campeonatos estatales y/o internacionales, con justificación de las clasificaciones obtenidas entre el 1 de septiembre de 2024 y el 1 de septiembre de 2025.

El período de presentación de candidaturas estará abierto del lunes 1 de septiembre al 23 de octubre de 2025.

COMPROMISO

Las Becas Excelencia son un testimonio del compromiso de la Fundación Caja Rural de Aragón con el desarrollo de jóvenes sobresalientes en nuestra región, mediante el respaldo a su crecimiento académico y deportivo.

"El incremento en la cuantía de las becas supone un mayor apoyo a la excelencia académica y deportiva. Con esta ayuda, la Fundación reconoce el esfuerzo y sacrificio que los jóvenes realizan durante todo el año para desarrollar su talento y capacidades. Este reconocimiento también se extiende a sus familias, cuyo acompañamiento y apoyo constante son fundamentales para que los estudiantes puedan alcanzar sus metas", ha señalado la directora de la Fundación, Laura Prada, en el lanzamiento de esta nueva convocatoria.

Los formularios de solicitud se presentarán a través de la página web de la Fundación 'www.fundacioncajaruraldearagon.es', donde encontrará toda la información acerca de la nueva convocatoria de Becas Excelencia 2025.

BECAS EXCELENCIA EDICIÓN 2024

Los becados la pasada edición han sido Gonzalo Isábal Novella, Huesca; Martina Oros Laborda, Zaragoza; Vega Pilar Aragüás Mata, Huesca; Adrián Sebastián Giménez, Zaragoza; Sara Latorre Ballarín, Huesca; Eduardo de Bonrostro Vituri, Zaragoza; Alejandro Gállego Costea, Huesca; Ana Cabello Pérez, Zaragoza; Eric Cañizares Sola, La Puebla de Alfindén (Zaragoza); y Eduardo de Bonrostro Vituri, Zaragoza.

El listado lo completan Telma Morad Malandía, La Puebla de Alfindén (Zaragoza), Clara Aznar Gil, Zaragoza; Lucía Gregoria Martínez Moreno, Logroño; Daniel Lezcano Cortés, Zaragoza; Clara Martínez de Salinas Peña, Zaragoza; Isabel de Asprer Tena, Zaragoza; Aitor Rivero Santamaría, Zaragoza; Ana López Burgos, Zaragoza; Jian Wang Escanilla Candial, Zaragoza; Noa Zárate Gracia, Zaragoza.