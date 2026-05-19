Fundación CEA y Fundación Ibercaja presentan un estudio sobre la amaxofobia y su impacto en la movilidad - FUNDACIÓN CEA

ZARAGOZA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CEA y la Fundación Ibercaja han presentado en Mobility City un estudio sobre la ansiedad en la conducción, también conocida como amaxofobia, con el objetivo de analizar cómo este problema condiciona la movilidad, la autonomía personal y la calidad de vida de quienes lo padecen.

La conducción es una actividad cotidiana esencial para la vida laboral, familiar y social, sin embargo, para muchas personas ponerse al volante supone enfrentarse al miedo, la inseguridad o la ansiedad, hasta el punto de evitar determinados trayectos, limitar sus desplazamientos o modificar por completo sus hábitos de movilidad.

Entre los principales resultados del estudio destaca que casi el 50 por ciento de las personas encuestadas afirma que actualmente no conduce; el 62,3 por ciento presenta niveles de ansiedad medio-altos o altos relacionados con la conducción; y el 65,8 por ciento identifica el comportamiento de otros conductores como el principal desencadenante del miedo al volante.

Los resultados ponen de manifiesto que la conducción agresiva, las maniobras intimidatorias, la presión en carretera, los adelantamientos bruscos o la falta de empatía al volante tienen un impacto directo en la seguridad y en el bienestar psicológico de otros usuarios de la vía.

BUSCAR APOYO

El estudio también evidencia la necesidad de mejorar los recursos de apoyo disponibles para las personas que sufren ansiedad al conducir. Solo el 17,6 por ciento de quienes han buscado ayuda afirma sentirse satisfecho con la asistencia recibida, lo que refleja la importancia de avanzar hacia soluciones más especializadas, accesibles y eficaces.

El presidente de CEA España LegalTech & Mobility, Rafael Fernández-Chillón, ha señalado que el estudio ofrece unos resultados "contundentes" que demuestran que "es necesario seguir avanzando en la visibilización, evaluación y tratamiento de la amaxofobia o ansiedad en la conducción".

En este sentido, ha subrayado que "existe verdaderamente un problema en el conjunto de la sociedad española que tiene un impacto relevante sobre la autonomía personal, la seguridad vial y la calidad de vida de numerosas personas".

Ha añadido, además de los datos de la encuesta y su análisis, que el estudio incorpora un conjunto de catorce consejos dirigidos tanto a las administraciones públicas como a los particulares y, por supuesto, "a todas las entidades que tenemos algo que ver con la movilidad de los ciudadanos".

Fernández-Chillón también ha destacado que Fundación CEA y Fundación Ibercaja recomiendan abordar la amaxofobia "desde una perspectiva amplia, rigurosa y aplicada", evitando tratarla como una simple falta de práctica al volante o como una debilidad personal.

"Se trata de una dificultad psicológica compleja que afecta de forma intensa a la vida cotidiana de numerosas personas", ha afirmado.

Por ello, ha defendido que la intervención debe combinar "el conocimiento clínico, la formación vial especializada y la sensibilización social", con el objetivo de ayudar a las personas afectadas por la amaxofobia a recuperar la seguridad, la confianza y su autonomía al volante.

PIONERO

Por su parte, el jefe de área de Mobility City, Jaime Armengol, ha señalado que los avances tecnológicos en seguridad vial, como los sistemas ADAS y la seguridad activa, están teniendo resultados "positivos" en la reducción de determinados siniestros, pero ha subrayado que "todavía queda mucho camino por recorrer en todo lo relacionado con el factor humano".

En este sentido, ha señalado que la percepción del riesgo, la sensación de seguridad y la amaxofobia son aspectos que deben analizarse para poder actuar de forma eficaz.

"Es importante que los conductores se sientan seguros y, sin perder el respeto a la carretera, venzan sus temores. Por eso es importante identificar el problema, pues de lo contrario no se podrá actuar", ha afirmado Armengol.

Asimismo, ha comentado que este estudio pionero sobre amaxofobia, desarrollado junto a Fundación CEA, forma parte de la misión de Mobility City de analizar la seguridad vial desde una perspectiva integral.

"Además de mejores coches y carreteras, necesitamos conductores mejor preparados y concienciados para reducir los riesgos en nuestros desplazamientos en coche", ha reclamado. Armengol también ha elogiado la alianza entre Fundación Ibercaja y Fundación CEA, destacando que ambas entidades comparten el objetivo de mejorar los impactos de la movilidad, especialmente en materia de seguridad, "característica ineludible de una movilidad realmente sostenible".

Desde Fundación CEA y Fundación Ibercaja han subrayado que la amaxofobia no se debe considerar una simple inseguridad pasajera, sino un problema relevante de seguridad vial, salud emocional y autonomía personal.

Por ello, ambas entidades han incidido en la necesidad de promover una movilidad más segura, empática y consciente, en la que el comportamiento de cada conductor contribuya a generar entornos viales más amables y seguros.