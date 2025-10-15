La Fundación Dominicana San Valero celebra 30 años de cooperación y formación técnico-profesional

La Fundación Dominicana San Valero (FUNDOSVA) ha celebrado su 30 aniversario en el Centro Cultural de España en Santo Domingo. - LISSY CASTILLO

ZARAGOZA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Dominicana San Valero (FUNDOSVA) ha celebrado su 30 aniversario, en un emotivo acto conmemorativo que ha congregado a autoridades, instituciones y representantes del Grupo San Valero de España, entidad que ha desarrollado tres décadas de cooperación educativa y desarrollo social en Santo Domingo.

Se trata de uno de los proyectos de cooperación al desarrollo más importantes impulsados desde Aragón, que ofrece bachilleratos técnicos, formación continua, carreras de nivel técnico superior y educación primaria y secundaria para adultos, una oferta académica que se ha visto reforzada por la reciente creación de la Universidad Dominicana San Valero (UNISVA).

La ceremonia se ha celebrado en el Centro Cultural de España en Santo Domingo y ha estado presidida por el director general del Grupo San Valero, César Romero Tierno, junto al director de FUNDOSVA y rector de UNISVA, José René Frías Febrillet.

Durante el evento se ha reconocido la labor de destacadas personalidades e instituciones que han sido fundamentales en la consolidación de FUNDOSVA en el país. Entre los homenajeados figuran la embajadora de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos; el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps García-Mella; el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), Franklin García Fermín, y el director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía; el arzobispo de Santo Domingo, Francisco Ozoria Acosta, y el presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana, Francisco José Pérez Menéndez.

También recibieron distinciones el coordinador general de la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Santo Domingo, Manuel Alba Cano; el presidente del Banco López de Haro, José Antonio Rodríguez Copello; el exrector de la Universidad APEC, Franklyn Holguín Haché, y el sacerdote de la Archidiócesis de Santo Domingo, Domingo Legua.

Las entregas estuvieron a cargo de directivos del Grupo San Valero, entre ellos, el vicepresidente del patronato, Juan Carlos Sánchez Bielsa; el director general, César Romero Tierno; el secretario de actas, Antonio Solanas; ladirectora del área internacional, Nieves Zubález; el vocal del patronato, José Luis Sampériz; la directora del Centro San Valero, Rosa Bartolomé Ramos, y el gerente de la Universidad San Jorge, Jorge Díez.

Durante el acto, Antonio Solanas presentó el acuerdo oficial del patronato del grupo educativo San Valero que aprueba los reconocimientos por el 30 aniversario de FUNDOSVA. Asimismo, se proyectaron videos institucionales del Grupo San Valero, destacando su misión educativa y su compromiso internacional con la formación.

Las intervenciones especiales fueron realizadas por la embajadora de España, Lorea Arribalzaga Ceballos; el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García-Mella, y el ministro del MESCYT, Franklin García Fermín, quienes resaltaron el impacto positivo de la cooperación entre ambos países en el ámbito educativo.

El acto concluyó con las palabras del vicepresidente del Patronato del Grupo San Valero, Juan Carlos Sánchez Bielsa, que destacó la visión humanista y la vocación de servicio que han caracterizado la labor de FUNDOSVA durante tres décadas al servicio de la educación dominicana.

Entre los invitados destacó la presencia del viceministro de acreditación y certificación docente, Francisco De Oleo; el viceministro administrativo y financiero del MESCYT, José Cancél; la directora ejecutiva de la Cámara Española de Comercio, Martha Ors, y el encargado del nivel técnico superior del MESCYT, Abel Capellán.

La celebración finalizó con una foto institucional y una recepción de honor, en un ambiente de fraternidad, gratitud y compromiso con la misión de seguir impulsando la educación y la formación profesional en la República Dominicana.