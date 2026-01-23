Fundación Ibercaja asume la restauración de la cúpula 'Regina Patriarcharum' de la Basílica del Pilar, de Ramón Bayeu

Detalle de la cúpula 'Regina Patriarcharum' de la Basílica del Pilar, de Ramón Bayeu. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja y el Cabildo Metropolitano de Zaragoza han rubricado un acuerdo para llevar a cabo la restauración de la cúpula 'Regina Patriarcharum' de la Basilíca del Pilar, una obra maestra realizada al fresco por Ramón Bayeu en el año 1782, bajo la dirección de su hermano Francisco.

Uno de los compromisos de Fundación Ibercaja es contribuir a preservar y conservar el patrimonio cultural y artístico. Con este motivo, y enmarcado en el año de su 150 aniversario, se ha firmado este acuerdo por el que se convierte en la primera entidad que lleva a cabo su mecenazgo en el proyecto Pilar 2040, el gran itinerario impulsado por el Cabildo Metropolitano de Zaragoza que prepara la conmemoración del bimilenario de la Venida de la Virgen a Zaragoza.

Este proyecto comprende, entre otras acciones, la restauración de los principales bienes culturales y artísticos, y espacios arquitectónicos de la Basílica del Pilar. La intervención correrá a cargo de las empresas Kalam, que se encargará de la restauración arquitectónica de la cúpula y la linterna, y Tarma Restauración, que llevará a cabo la rehabilitación pictórica.

La rehabilitación integral de la cúpula 'Regina Patriarcharum', pintada por Ramón Bayeu en 1782, incluirá todos los elementos arquitectónicos, pictóricos y funcionales asociados, con el fin de garantizar su correcta conservación, estabilidad y lectura artística.

Así, la intervención comprende cuatro ejes técnicos principales: la restauración de la cúpula y pechinas, la implantación de un sistema de andamiaje específico, la restauración y adecuación de la linterna y chapitel y, por último, la ejecución de un nuevo sistema de iluminación artística, según ha detallado el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco.

Esta actuación se llevará a cabo conforme a criterios de conservación del patrimonio mural, en base a estudios técnicos previos que han identificado diversas patologías en las pinturas murales y elementos escultóricos.

Igualmente, se contempla la intervención de la cúpula desde una perspectiva arquitectónica y estructural, sumado a la instalación de un nuevo sistema de iluminación artística que permita una correcta lectura del conjunto pictórico, conforme a criterios museográficos y técnicos actuales. Tal y como ha detallado Amado Franco, "la obra es importante y el presupuesto también", rondando los 600.000 euros.

DECORACIÓN DE LAS BÓVEDAS DEL PILAR

El Cabildo Metropolitano de Zaragoza encargó a Francisco Bayeu la decoración de las bóvedas anterior y posterior a la Santa Capilla de dicho templo con temas de la Letanía de la Virgen o Letanía Lauretana.

En 1782, Ramón Bayeu, quien destacó principalmente como fresquista, comenzó la decoración de la cúpula situada sobre la capilla de San Juan Bautista con el tema de la 'Reina de los Patriarcas' --'Regina Patriarcharum'--, bajo la dirección de su hermano Francisco, pero con absoluta independencia.

Sus bocetos para las bóvedas del Pilar, su obra maestra al fresco, son de ejecución perfecta, de trazo nervioso y muestran sus dotes de gran dibujante. "Es un resultado artístico de primer orden y hay que tener en cuenta que el conjutno de cúpulas abrazan a la imagen de la Virgen", ha contado el historiador del arte, José Ignacio Calvo.

En su obra, aparece La Virgen María, sentada y bajo un palio que sostienen esbeltos ángeles mancebos ayudados por numerosos ángeles niños. La cabeza de María está coronada por un gran halo de luz y a sus pies legiones de ángeles, sostienen una filacteria, donde puede leerse: 'Regina Patriarcharum'.

Rodeando a este grupo central, se puede ver a San Romualdo, San Francisco, San Francisco Javier, San Pascual Bailón, Adán y la cabeza de la única mujer, Santa Teresa.

Por otra parte, en las cuatro pechinas, Ramón Bayeu representó a la Religión, la Esperanza, la Obediencia, y, por último, la Pobreza. Precisamente, las tres maquetas que permitieron a Francisco Bayeu conformar las pinturas de las cúpulas, entre ellas, 'Regina Patriarcharum', de la Basílica del Pilar, se exponen actualmente en la muestra 'Goya. Interludio', organizada por Fundación Ibercaja en el Patio de la Infanta.

ACUERDO

El deán del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Juan Sebastián Teruel, y el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, han firmado el acuerdo en la Sala Capitular de la basílica zaragozana, en presencia del arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano, y el presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco.

El presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, ha afirmado la importancia de este proyecto: "A través de este acuerdo que hoy rubricamos, nos convertimos, en el año de nuestro 150 aniversario, en la primera entidad que va a llevar a cabo su mecenazgo con el proyecto Pilar 2040".

"Uno de nuestros principales compromisos es contribuir a la conservación del patrimonio artístico aragonés y precisamente, con esta colaboración, vamos a conseguir preservar y continuar poniendo en valor a esta joya patrimonial y lo hacemos en este 2026, que va a ser tan especial y relevante para Fundación Ibercaja", ha aseverado.

Por su parte, el arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano, ha destacado que Pilar 2040 "se proyecta más allá de lo puramente religioso, e implica a todos los agentes de la sociedad. La basílica del Pilar, como corazón del proyecto, es un legado artístico único, un faro de identidad y esperanza que requiere del mecenazgo y la generosidad colectiva para su conservación y renovación, y para el impulso espiritual, cultural y turístico de la ciudad de Zaragoza".

Igualmente, Escribano ha agradecido la "visión y compromiso de Fundación Ibercaja por este primer apoyo por la conservación del imponente conjunto de pintura mural pilarista".

En este sentido, el delegado de Culto y Pastoral del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, José Antonio Calvo, ha hablado de un plazo de ejecución de los trabajos de seis meses. Previsiblemente, la restauración empezará en febrero y, por lo tanto, el objetivo es que haya finalizado para las próximas Fiestas del Pilar.

RAMÓN BAYEU Y SUBÍAS

Ramón Bayeu y Subías (Zaragoza, 1744-1793) fue un pintor español del siglo XVIII, destacado representante del academicismo y el neoclasicismo. Se formó con su hermano Francisco Bayeu y llegó a ser pintor de cámara de Carlos III.

Fue cuñado de Francisco de Goya, con quien colaboró en sus inicios, aunque su relación terminó siendo conflictiva. Realizó importantes frescos y decoraciones murales en el Palacio Real de Madrid y en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Su obra se caracteriza por el equilibrio compositivo y el dominio del dibujo.

PROYECTO PILAR 2040

El proyecto Pilar 2040, impulsado por el Cabildo Metropolitano de Zaragoza, es un itinerario cultural, pastoral y social hacia la conmemoración del bimilenario de la venida de la Virgen a Zaragoza, uno de los hechos más excepcionales de la historia de la fe cristiana.

Contempla una dimensión patrimonial y cultural con numerosas acciones, que pone el foco en la restauración y conservación de los principales elementos artísticos y arquitectónicos de la basílica, como las torres o la recientemente restaurada capilla de San Joaquín.

Del mismo modo, comprende la dimensión del culto y pastoral, como la creación de un Centro de Acogida de Peregrinos, y una dimensión social y caritativa que promoverá la Red Solidaridad Pilar 2040.