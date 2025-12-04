Fundación Ibercaja contribuye al impulso y a la puesta en valor del Geoparque de Aliaga

Fundación Ibercaja ha impulsado la renovación de la señalética de este espacio natural turolense para facilitar las rutas de visita. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ALIAGA (TERUEL), 4 (EUROPA PRESS)

La señalética que permite conocer y entender la riqueza natural del Geoparque de Aliga cuenta con una nueva imagen gracias a Fundación Ibercaja, que ha impulsado su renovación. Con el compromiso de hacer más accesibles y enriquecer las visitas al parque geológico, la entidad contribuye con esta actuación a revitalizar su rico patrimonio natural e impulsar igualmente el territorio turolense.

La inauguración de esta nueva señalética se ha desarrollado este jueves con la participación del jefe de Centros de Fundación Ibercaja, Roberto Cerdán; el alcalde de la localidad, Alberto Valero; la diputada de Turismo de la DPT, Marta Sancho; la gerente del Geoparque de Aliaga, Julia Escorihuela; José Luis Simón, uno de sus fundadores, y las directores de las sucursales de Ibercaja en Aliaga y Utrillas, Laura Cuartero y Carlos Trigoso, respectivamente.

La renovación de los diferentes paneles ha permitido un mejor planteamiento de las diferentes rutas de visita que ofrece el parque.

Además, estos puntos cuentan con información adicional actualizada gracias a los códigos QR recién incorporados. Esta actuación forma parte del compromiso medioambiental y de impulso territorial que caracteriza la labor de Fundación Ibercaja. En esta ocasión, a través de la revitalización del patrimonio natural y geológico único que atesora la localidad de Aliaga y que permite a su vez el desarrollo territorial mediante recursos sostenibles y respetuosos con la naturaleza.

PARQUE GEOLÓGICO DE ALIAGA

El Geoparque de Aliaga es uno de los geoparques Mundiales declarados por la Unesco. Un conjunto de 150 en todo el mundo, de los que 15 están en España y 2 en Aragón (Aliaga y Sobrarbe).

Se trata de un espacio natural desde el que se pueden contemplar los últimos 200 millones de años de evolución de la Tierra. Algunas de las formaciones y estructuras geológicas que pueden verse, modeladas en espectaculares relieves, son consideradas como ejemplos únicos en el mundo (Lugares de Interés Geológico, LIG, y parte del Geoparque del Maestrazgo, European Geopark y Global Geopark de la UNESCO).

El itinerario a través de este espacio natural consta de once puntoso recorridos cortos, indicados en la carretera mediante señales metálicas y explicados a través de mesas de interpretación, paneles y placas de cerámica y códigos QR con información ampliada.