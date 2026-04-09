Fundación Ibercaja y Fundación Hidrógeno Aragón firman un acuerdo sobre movilidad sostenible e innovación energética

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ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja, a través de su iniciativa Mobility City, y Fundación Hidrógeno Aragón han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de generar sinergias y promover iniciativas en los ámbitos de la energía, el transporte y la innovación tecnológica.

El acuerdo ha sido firmado por el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones y presidenta de Fundación Hidrógeno Aragón, Mar Vaquero.

Esta alianza nace con la vocación de impulsar el ecosistema vinculado a la movilidad sostenible y al sector energético, favoreciendo la cooperación entre ambas entidades y el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas.

En este sentido, el acuerdo contempla el desarrollo conjunto de actividades de formación, la organización de congresos y eventos especializados, así como la promoción de servicios y productos innovadores.

Como muestra de ello, se encuentra la participación de Fundación Hidrógeno Aragón en el programa Hangar 73, impulsado desde Mobility City, para consolidar al equipo H2Point Apolo II. Mobility City se consolida como un espacio de referencia para el debate y la reflexión en torno a la movilidad sostenible del futuro, acogiendo iniciativas que contribuyan a avanzar hacia modelos más sostenibles y eficientes.

En este marco, ambas entidades colaborarán en la organización de encuentros centrados en la movilidad, el transporte, las infraestructuras y las tecnologías vinculadas al hidrógeno.

Igualmente, el convenio prevé la participación conjunta en actividades impulsadas por ambas organizaciones, el apoyo mutuo en la difusión de iniciativas y la exploración de programas formativos que puedan implementarse en beneficio del ecosistema.

También se fomentará la creación de proyectos conjuntos y el intercambio de información estratégica. Con este acuerdo, Fundación Ibercaja refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y, especialmente, con el desarrollo del territorio, apostando por iniciativas que contribuyan al progreso económico y social a través de la colaboración entre entidades de referencia.