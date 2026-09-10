Fundación Ibercaja impulsa 'Dunas vivas', un proyecto para la conservación del litoral de l'Albufera de Valencia

Fundación Ibercaja impulsa 'Dunas vivas'. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha presentado en Valencia el proyecto 'Dunas Vivas', una iniciativa que va a llevar a cabo Xaloc Mar en el Parque Natural de l'Albufera, con el propósito de restaurar los ecosistemas dunares, conservar la biodiversidad y fomentar la participación ciudadana.

A través de esta colaboración se van a llevar a cabo seis líneas de actuación dirigidas al diagnóstico y seguimiento del sistema dunar, la recuperación de la vegetación autóctona, la protección del cordón litoral, la conservación de especies, la ciencia ciudadana y el desarrollo de actividades de voluntariado, educación y sensibilización ambiental.

El proyecto, impulsado por Fundación Ibercaja, en el año de su 150 aniversario, nace con la voluntad de favorecer la recuperación ecológica de las dunas de l'Albufera y reforzar el conocimiento social sobre su importancia como barrera natural frente a la erosión y los temporales.

Las actuaciones combinarán la intervención directa sobre el territorio con el seguimiento técnico, la colaboración institucional y la implicación activa de la ciudadanía.

UNA ALIANZA TERRITORIAL

La presentación del proyecto ha reunido a representantes de diferentes administraciones, instituciones y entidades vinculadas a la conservación del litoral y la biodiversidad valenciana.

Entre las organizaciones asistentes se encontraban el director general de Medio Natural y Animal de la Generalitat Valenciana, representantes de la Demarcación de Costas, el Servicio de Vigilancia Marina de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Cullera, Paradores, la Universitat de València, Sea Shepherd, la Asociación Avimar y Banderas Azules, así como representantes de Fundación Ibercaja y de Xaloc.

LIBERACIÓN DE TORTUGA MEDITERRÁNEA

Como parte de la jornada, se llevó a cabo la liberación de una tortuga mediterránea recuperada y preparada para regresar a su hábitat natural. El ejemplar procedía del cercado de adaptación y presuelta situado en las instalaciones del Parador de El Saler.

En este espacio, las tortugas completan un periodo de adaptación previo a su liberación, lo que permite comprobar su estado y favorecer su incorporación progresiva al medio natural.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El voluntariado tendrá un papel protagonista durante el desarrollo del proyecto mediante plantaciones de especies autóctonas, retirada de residuos, seguimiento de fauna y flora y actividades de ciencia ciudadana en el que se prevé la participación de hasta 2.000 personas.

'Dunas Vivas' contará además con un programa educativo dirigido a centros escolares, con el que se acercará el proyecto al alumnado. Con la puesta en marcha de esta iniciativa, Fundación Ibercaja y Xaloc Mar refuerzan su compromiso con la conservación del patrimonio natural y con un modelo de actuación basado en la colaboración, el conocimiento científico y la participación social.