Fundación Ibercaja inicia este jueves el ciclo de videoconferencias 'Tendencias en Inteligencia Artificial'

ZARAGOZA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja inicia el jueves, 10 de septiembre, un nuevo ciclo de videoconferencias sobre las tendencias actuales en Inteligencia Artificial. En su primera sesión emitirá la charla titulada 'El periodismo ante la inteligencia artificial'.

En dicha sesión, el CEO y Co-Fundador de Narrativa, David Llorente, dialogará con el jefe del área territorial de Fundación Ibercaja en Madrid, Iñigo Aguirre, sobre la redacción y la generación de textos por máquinas y sus límites. Comenzará a las 18.00 horas y podrá seguirse a través de los canales de Fundación Ibercaja 'https://www.youtube.com/watch?v=evDxPwyAYfU&feature=youtu.be'.

'Tendencias en inteligencia artificial' se compone de cuatro sesiones en las que se abordará cómo la Inteligencia Artificial está creando y redefiniendo sectores y profesiones muy diversos y se reflexionará sobre los límites y los nuevos escenarios que se abren ante la sociedad.

El ciclo estará protagonizado por reputados expertos que debatirán sobre periodismo, alteración de contenidos digitales, lingüística computacional y tendencias en inteligencia artificial, en unas charlas que conducirá el jefe del área territorial de Fundación Ibercaja en Madrid, Iñigo Aguirre.

En la primera videoconferencia David Llorente analizará el papel de las máquinas que redactan informes en tiempo real y en décimas de segundo, de los robots que generan textos publicitarios para cientos de artículos en los portales de e-Commerce y de los algoritmos que escriben relatos y componen poesía. Se analizará su función frente a periodistas, creativos, gestores de contenidos o escritores y donde está el límite de sus funciones.

David Llorente

David Llorente es CEO y Co-Fundador de Narrativa, empresa española pionera en Generación de Lenguaje Natural, que en poco tiempo ya ha llamado la atención de medios tan importantes como Wall Street Journal, Infobae o Boston Globe.

Fundada en 2015 con la idea de transformar datos en texto de forma automática, inteligente y escalable, el equipo detrás de Narrativa ha desarrollado una tecnología IA propia --Gabriele-- capaz de transformar el dato en lenguaje natural, y de dar apoyo a negocios en todo el mundo, anticipándose a las tendencias y fidelizando a los clientes de una manera única.

Con más de 15 años de experiencia en desarrollo de negocio, Llorente es un emprendedor con una gran pasión por la tecnología y la innovación. Investigador especializado en Inteligencia Artificial, ha fundado 4 startups y trabajado en desarrollo de negocio para compañías líderes en el sector del juego online en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Íñigo Aguirre es jefe del área territorial de Fundación Ibercaja en Madrid. Especializado en Marketing para Interfaces y Apps de Voz, principalmente Amazon Alexa y Asistente de Google. Aguirre es también profesor asociado de Voice Marketing en ESIC y Digital Innovation Center y gestor de la primera comunidad de usuarios de Voice Assistants en España: Meetup Voice Interfaces Madrid.

17 DE SEPTIEMBRE

El ciclo continuará el 17 de septiembre con la videoconferencia 'Esta persona no existe: engaños en la era de la máquina', que impartirá el editor sénior en xataka.com, Javier Pastor. La sesión tiene como objetivo repasar algunos hitos sorprendentes de la Inteligencia Artificial, los riesgos que entraña la dependencia de la tecnología y algunos ataques y recursos con los que se detectan las vulnerabilidades de estos sistemas.

El 24 de septiembre se emitirá la charla 'Hablando con robots', que protagonizará la lingüista computacional y una de las voces con más autoridad en su campo, Vero Alfaro. En concreto, explicará cómo afrontar los principales retos de comunicación humano-máquina y las posibles salidas laborales y tareas de una profesión que aúna la pasión por el lenguaje y la habilidad informática.

El ciclo finaliza el 1 de octubre con la conferencia 'Inmortalidad digital' que ofrecerá el periodista especializado en tecnología y fundador de la start up HereAfter --que a través de un asistente artificial que aúna la voz y la esencia de una persona fallecida permite recordarles de una manera mejor--, James Vlahos. En esta ponencia hablará de cómo impulsó HereAfter y qué implicaciones éticas conlleva este modelo de negocio.