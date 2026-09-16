Fundación Ibercaja lamenta el fallecimiento del historiador Domingo Buesa

Archivo - El historiador Domingo Buesa. - CHUS MARCHADOR - Archivo

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja lamenta profundamente el fallecimiento este miércoles del historiador, académico y patrono de la entidad, Domingo Buesa Conde, con la que mantuvo durante muchos años una relación especialmente estrecha, construida desde el conocimiento, el compromiso y una profunda vocación de servicio a la sociedad aragonesa.

"Hablar de Domingo Buesa es hablar de una persona íntimamente ligada a la cultura y a la historia de Aragón, pero también a la propia trayectoria de Fundación Ibercaja. Su presencia, su criterio y su generosidad intelectual acompañaron numerosos proyectos de la institución y dejaron una huella difícil de separar de algunas de sus iniciativas culturales más significativas", han indicado desde la institución en una nota de prensa.

Historiador y presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, institución a la que estuvo profundamente unido y desde la que desarrolló una intensa labor en favor de la cultura y el patrimonio, dedicó buena parte de su vida al estudio, la conservación y la difusión del legado histórico y artístico aragonés.

Tenía, además, una extraordinaria capacidad para transmitir la historia, para hacerla cercana y para despertar en los demás el interés y el orgullo por un patrimonio que conocía profundamente, han añadido, recalcado su vinculación con la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País fue también especialmente intensa.

Han destacado su contribución a conservar y divulgar sus colecciones y su legado, el de una institución inseparable de la propia historia de Fundación Ibercaja y de los valores de desarrollo social, conocimiento y compromiso con Aragón que ambas comparten.

RESPONSABILIDADES PÚBLICAS

A lo largo de su trayectoria desempeñó distintas responsabilidades públicas, entre ellas la de director general de Cultura del Gobierno de Aragón y concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, siempre con la cultura y el patrimonio como parte esencial de su compromiso con la sociedad. Durante años, su presencia fue habitual en el Patio de la Infanta y en otros espacios de Fundación Ibercaja.

Conferencias, exposiciones, publicaciones y numerosos proyectos vinculados a la historia y al patrimonio de Aragón contaron con su participación y su conocimiento. Mantuvo también una estrecha relación con el Museo Goya y con la labor desarrollada por Fundación Ibercaja para la conservación y difusión del patrimonio artístico aragonés.

Entre las exposiciones que comisarió para la institución destacan proyectos tan significativos como 'Pasión por Aragón', 'Pasión por la libertad', 'Pasión por el arte', 'Pasión por las personas' o 'Pasión por Zaragoza', muestras que fueron fiel reflejo de algunos de los asuntos a los que dedicó su vida y su trabajo.

EXPOSICIÓN

Precisamente, uno de sus últimos grandes proyectos junto a Fundación Ibercaja ha estado dedicado nuevamente a la historia de Aragón. En este año 2026 fue comisario de la exposición conmemorativa del 250 aniversario de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y coordinó la publicación 250 años de futuro.

El legado que hizo grande a Aragón, un trabajo de especial significado por la relación histórica entre la Económica y el origen de Fundación Ibercaja. Su fallecimiento deja un profundo sentimiento de pérdida en Fundación Ibercaja.

Domingo Buesa formó parte de nuestra casa y de muchos de los proyectos que han contribuido a definir nuestra manera de entender la cultura: como conocimiento, como patrimonio compartido y como servicio a la sociedad.

Por todo ello, Fundación Ibercaja quiere expresar públicamente su gratitud por tantos años de dedicación, cercanía y generosidad. Queda su obra, sus enseñanzas y, sobre todo, el recuerdo de una persona apasionada por Aragón y extraordinariamente generosa a la hora de compartir todo aquello que sabía.

La institución traslada "su más sincero afecto y sus condolencias a su familia y amigos, así como a sus compañeros y a las numerosas instituciones culturales y académicas de las que formó parte. Su recuerdo permanecerá siempre unido a esta institución y a la cultura de Aragón. Descanse en paz".