Fundación Ibercaja lanza su convocatoria de cooperación para luchar contra la pobreza en países en vías de desarrollo.

ZARAGOZA 21 Oct.

Fundación Ibercaja lanza su convocatoria de Cooperación Internacional, dirigida a entidades de toda España. A través de esta iniciativa, la entidad ayudará a organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollan sus proyectos en los países más vulnerables del mundo.

El objetivo de esta convocatoria es apoyar a las organizaciones para así, contribuir a su lucha contra la pobreza y las desigualdades en las comunidades más desfavorecidas del planeta.

Las entidades españolas con proyectos de cooperación internacional pueden solicitar esta ayuda a través de la página web de Fundación Ibercaja, hasta las 12.00 horas del día 11 de noviembre de 2025.

DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

Los proyectos impulsados por las organizaciones solicitantes pueden estar destinados a fomentar el desarrollo social, económico, productivo y sostenible de las comunidades locales más pobres y vulnerables.

Igualmente, podrán ser iniciativas dirigidas a promover la educación y la formación, así como centradas en acciones para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.

En la valoración de los proyectos, se considerará, entre otros aspectos que pueden consultarse en las bases de la convocatoria publicadas en la web, la urgencia y eficacia de los proyectos, su capacidad innovadora y continuidad en el tiempo, la promoción de los derechos humanos, así como la participación de personas voluntarias.

Del mismo modo, es imprescindible que las entidades estén legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente con una antigüedad de al menos dos años.

Se valorará su experiencia previa en el ámbito del proyecto presentado, la disposición de la ISO 9001, además de otras certificaciones obtenidas --medioambiental, transparencia o buenas prácticas--.

ACREDITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

El primer paso que deberán realizar es la acreditación previa a la presentación del proyecto. Para ello, podrán registrarse como usuarios a través de la página web de Fundación Ibercaja.

Una vez revisada la documentación, recibirán la confirmación a través de correo electrónico y podrán presentar el proyecto. Las entidades ya acreditadas en convocatorias anteriores deberán también actualizar y verificar toda la documentación requerida en esta fase.

Posteriormente, las organizaciones tienen que tramitar el proceso completo de sus solicitudes a través de la página web, donde se encuentra disponible un enlace a la convocatoria con el formulario que deberán cumplimentar y enviar antes de las 12 horas del día 11 de noviembre para su estudio y valoración.

Las asociaciones tienen a su disposición un servicio de información en los teléfonos '976 971 901' y '976 971 963', operativo de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 horas.

Cada organización podrá presentar únicamente 1 proyecto a dicha convocatoria y su plazo de justificación será como máximo de 12 meses, a contar desde la fecha en la que tenga lugar la firma del correspondiente convenio entre ambas partes.

La resolución de la convocatoria se hará pública en la página web de Fundación Ibercaja y se comunicará por correo electrónico a cada una de las organizaciones participantes.