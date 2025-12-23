Fundación Ibercaja lanza una nueva convocatoria destinada a impulsar proyectos culturales en su Espacio Joven

Archivo - Espacio Joven de Fundación Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha lanzado una nueva convocatoria destinada a impulsar proyectos culturales en su Espacio Joven, en colaboración con AD HOC Gestión Cultural.

Su nueva convocatoria 'Conecta cultura' pretende acompañar a lo largo de un año a artistas entre 18 y 34 años para el desarrollo de propuestas propias, desde que comienzan a fraguarse hasta su presentación pública.

El objetivo de esta nueva iniciativa es impulsar el talento, a través de un proceso de formación, acompañamiento con profesionales del sector y recursos para convertir una idea en un proyecto cultural real. Todo ello, desde un espacio vivo, participativo y abierto a todas las personas donde reunir a jóvenes con inquietudes culturales y artísticas, han indicado desde Fundación Ibercaja.

La convocatoria se dirige a jóvenes de entre 18 y 34 años, nacidos o residentes en Aragón, que tengan interés por la cultura y la creación artística en cualquiera de sus formas.

Puede presentarse cualquier persona con una propuesta cultural que quiera desarrollar, una inquietud creativa para explorar o también si tienen interés en formar parte de un proceso colectivo. Las propuestas deben ser originales de cada persona y/o equipo y deben desarrollarse con los recursos disponibles de Espacio Joven.

Cada propuesta debe contar con una persona responsable que deberá asistir, acompañada por un equipo de apoyo, a todas las sesiones que componen el programa.

TEMA LIBRE

El tema es libre y los proyectos pueden estar relacionados con artes visuales, música, literatura, audiovisual, artes escénicas, cultura digital, diseño, fotografía, cómic, patrimonio, sostenibilidad o cualquier otra forma de expresión creativa.

Asimismo, el formato en el que se convertirá esa idea también puede ser diverso: exposición, concierto, taller, publicación, instalación, intervención en el espacio, acción comunitaria, podcast, vídeo, performance o una combinación de varios lenguajes.

A diferencia de otras convocatorias, 'Conecta Cultura' no busca premiar "el mejor proyecto", sino dar oportunidades a diferentes voces y miradas, apoyando procesos diversos que enriquezcan la cultura joven en Zaragoza.

INSCRIPCIÓN

La convocatoria comienza con la inscripción y la recepción de propuestas, hasta el próximo 11 de enero de 2026 a las 23:59 horas, a través de la página web de Fundación Ibercaja.

Una vez validada la inscripción, desde Espacio Joven Fundación Ibercaja se pondrán en contacto, a través de correo electrónico, para que los interesados envíen un dossier en formato PDF con una breve descripción de la propuesta --máximo 2 páginas--, una presentación personal o currículum creativo, imágenes, bocetos o referencias que ayuden a comprender la idea, número de integrantes del grupo y fotocopia del DNI por ambas caras de cada uno de ellos.

El jurado encargado de la selección de propuestas se reunirá entre el 12 y el 18 de enero de 2026. Finalmente, las propuestas seleccionadas participarán en un proceso anual de acompañamiento, con formación, tutorías y apoyo técnico. Los proyectos se materializarán entre los meses de abril y julio del 2026 y la muestra final tendrá lugar en Espacio Joven Fundación Ibercaja en septiembre.

En los últimos meses del año se activará la Comunidad Espacio Joven, a través de la cual, los jóvenes que hayan participado en esta convocatoria podrán seguir proponiendo iniciativas, actividades y acompañando en futuras ediciones.

'Conecta cultura' es una convocatoria que forma parte de la programación impulsada desde Espacio Joven Fundación Ibercaja, enmarcada en su apuesta por la formación, participación y emprendimiento cultural juvenil, para reforzar su papel como referente en el apoyo a la creación joven.