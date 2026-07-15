Fundación Ibercaja participa en el III Foro de Talento Joven. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha estado presente en la tercera edición del Foro de Talento Joven, impulsado por la Fundación Princesa de Girona en la ciudad de Barcelona con el objetivo de destacar el talento joven presente en las organizaciones.

Esta iniciativa, enmarcada en los Premios Princesa de Girona, ha reunido durante la jornada de este miércoles a más de un centenar de jóvenes procedentes de 45 relevantes empresas de toda España y que forman parte del Patronato Princesa de Girona.

A lo largo de la jornada de ayer, los jóvenes participaron en diferentes foros y debates enmarcados en 4 diferentes áreas: sostenibilidad, propósito social, desarrollo y talento e Inteligencia Artificial. Para ello, cada entidad presentó al resto de participantes un proyecto propio centrado en uno de estos temas.

ESPACIO JOVEN FUNDACIÓN IBERCAJA

Por su parte, Fundación Ibercaja ha presentado (y ha sido elegido proyecto ganador en "Desarrollo y talento") el Espacio Joven Fundación Ibercaja, un centro innovador y colaborativo ubicado en la capital aragonesa que impulsa el desarrollo integral del talento.

Su misión es acompañar a las nuevas generaciones en la identificación de su vocación, potenciar sus capacidades y facilitar la adquisición de competencias para afrontar los retos personales y profesionales del futuro.

Consolidado como un espacio de referencia para estudiantes, emprendedores y creadores, con más 33.000 asistencias en 2025, actúa como puente entre el talento joven y el tejido empresarial. Entre sus iniciativas destacan los programas de orientación profesional, las ferias de empleo, la formación tecnológica, el desarrollo de competencias personales, las actividades de emprendimiento y los proyectos vinculados a la inteligencia artificial.

Asimismo, impulsa el talento emergente mediante convocatorias artísticas, exposiciones, y actividades culturales que ofrecen visibilidad y oportunidades de desarrollo a jóvenes creadores. Estas acciones se complementan con propuestas orientadas al bienestar emocional, la salud mental, la participación y la generación de redes de colaboración y networking.

El broche final a este Foro ha sido la gala de entrega de los Premios Princesa de Girona 2026 en el Gran Teatro Liceo de Barcelona, a la que asistieron todos los jóvenes participantes. Fundación Ibercaja y Fundación Princesa de Girona, conscientes de la importancia del talento joven, trabajan de la mano desde hace varios años con el firme compromiso de impulsarlo y apoyarlo, siendo el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig, miembro del Patronato de la Fundación Princesa de Girona y "embajador del Tour del Talento".

Por este motivo, del 23 al 27 de febrero, en Huesca, Fundación Princesa de Girona, Fundación Ibercaja y el Ayuntamiento de la localidad coorganizaron una de las paradas del Tour del Talento en la capital altoaragonesa con más de 60 actividades que desarrollaron esa semana.

Además, del 16 al 27 de marzo, se celebró en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja, la segunda edición de "Zaragoza Ciudad de Talento", organizada junto con la Fundación Princesa de Girona.