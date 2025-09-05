Fundación Ibercaja reabre su 'Caja de Cine' para conocer a las parejas más memorables de la gran pantalla

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Caja de Cine', organizado por Fundación Ibercaja, regresa para una segunda temporada al Patio de la Infanta de Zaragoza tras el éxito obtenido antes del verano y lo hará tomando a las historias de amor de la gran pantalla como hilo conductor.

El primer encuentro será el próximo lunes, 8 de septiembre, en torno a la película 'Charada' y a la pareja formada por Audrey Hepburn y Cary Grant, ha informado Fundación Ibercaja.

Hasta el mes de diciembre, el periodista y crítico de cine Enrique Abenia redescubrirá igualmente a los protagonistas de 'Día de lluvia en Nueva York', 'The Artist' y 'Antes del anochecer'. Las diferentes sesiones se desarrollarán en el Patio de la Infanta, con entrada libre y previa inscripción a través de la página web de Fundación Ibercaja.

PELÍCULAS

'Charada', dirigida por Stanley Donen en 1963, protagonizará la sesión inaugural el próximo lunes, a las 18.30 horas. En ella, Cary Grant y Audrey Hepburn dan vida a una historia que combina suspense, romance y comedia, con una mujer a punto de divorciarse que se encuentra a su marido asesinado, todo su dinero desaparecido y varios hombres que buscan ese botín y comienzan a seguirla.

En 'Día de lluvia en Nueva York', el característico estilo de Woody Allen traslada al espectador a Manhattan para ofrecer una comedia romántica sobre una pareja de universitarios --Timothée Chalamet y Elle Fanning--, que pasa un singular fin de semana en la gran manzana definido por el amor, los encuentros y los equívocos. La sesión será el 31 de octubre y participará el director de Cinemanía, Carlos Marañón.

El 3 de noviembre, será el turno de la película francesa 'The Artist', con Jean Dujardin y Bérénice Belo. Dirigida por Michael Hazanavicius en 2011 y ganadora de los óscar a mejor película, director, actos, banda sonora y vestuario, constituye un homenaje a los orígenes del cine, con una pareja formada por una estrella del cine mudo que cae en desgracia con la llegada de las películas sonoras y una aspirante a actriz convertida en celebridad de los nuevos tiempos.

Por último, 'Antes del anochecer' llegará al Patio de la Infanta el 3 de diciembre. El filme, dirigido por Richard Linklater, es el broche final a la trilogía protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy y traslada al espectador a 1995, cuando la pareja se conoce en un tren y pasan una noche juntos en Viena; a 2004, cuando se reencuentran por casualidad en París; y, nueve años después, reflexionan sobre su relación y sobre la vida en otras vacaciones en Grecia.