Fundación Ibercaja reconoce la excelencia educativa y el talento en las aulas en la I edición de 'Docentes Referentes'

Fundación Ibercaja reconoce la excelencia educativa en España y anuncia los nombres de los ganadores de Docentes Referentes, en Patio de la Infanta. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 30 (EUROPA PRESS)

Fundación Ibercaja ha dado a conocer los cinco ganadores de la primera edición de las ayudas 'Docentes Referentes', una iniciativa que tiene por objetivo impulsar la excelencia, investigación e innovación en la educación no universitaria y reconocer el compromiso de los docentes en España y el talento existente en las aulas.

Los docentes galardonados representan cinco proyectos innovadores que destacan por su contribución a la mejora de la educación en España y son Cristian Ruiz, de Zaragoza; Belén María Mesas Sánchez, de Baza (Granada); Clement Córdoba, de Cullera (Valencia); Mercedes Carpintero, de Laguna de Duero (Valladolid); y Diego Olivar, de Valladolid.

En esta primera convocatoria, el programa, de ámbito nacional y nacido en el marco del 150 aniversario de la entidad, ha generado una respuesta extraordinaria entre la comunidad educativa: 478 proyectos presentados procedentes de las 17 comunidades autónomas y de centros públicos, concertados y privados, reflejo de la diversidad y del nivel de compromiso de los docentes de todo el país.

Tras un proceso de evaluación en dos fases --una primera valoración técnica a cargo del Comité de Expertos, que seleccionó los 25 finalistas, y una deliberación final del Jurado--, han resultado seleccionados cinco profesionales que representan cada una de las categorías contempladas en el programa.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha afirmado, durante la rueda de prensa este martes en la que ha anunciado a los ganadores, que "vivimos un tiempo que reconoce la excelencia en muchos ámbitos, en la empresa, en el deporte, en la cultura y, sin embargo, no siempre hemos sabido mirar con la misma atención hacia las aulas, donde se decide buena parte de nuestro futuro".

Es por ello que esta iniciativa "quiere ayudar a corregir esa cuenta pendiente", ha apuntado José Luis Rodrigo, y se ha congratulado por contar con "el máximo reconocimiento institucional que puede recibir una iniciativa de esta naturaleza", como es la Presidencia de Honor de la Infanta Sofía.

A juicio del director general de Fundación Ibercaja, el respaldo de la Casa Real refleja "el firme compromiso de la Corona con la educación como pilar esencial del progreso y de la cohesión social de nuestro país", al tiempo que "constituye un reconocimiento inequívoco al valor estratégico de la educación y de la profesión docente".

La "excelencia" en el ámbito de la docencia "no entiende de etiquetas, ni de códigos postales, pero más allá de los números hemos tenido el privilegio de conocer cientos de trayectorias que reflejan el enorme talento que existe hoy en nuestras aulas", ha observado Rodrigo, quien ha elogiado a los docentes "que lideran proyectos capaces de transformar comunidades educativas, que investigan para mejorar la forma de enseñar e impulsan la inclusión como una realidad cotidiana".

"Todos ellos tienen algo en común: no se conformaron", ha aplaudido el director general de Fundación Ibercaja, asegurando que "la innovación educativa no es una aspiración de futuro", sino que "está ocurriendo ya cada día en miles de aulas de nuestro país" y el propósito de estos galardones es que los nombres de los premiados "sean ejemplos para otros muchos, inspiración y esperanza".

CINCO DOCENTES, CINCO MANERAS DE TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN

Los cinco Docentes Referentes 2026 proceden de distintos puntos de la geografía y sus proyectos ponen de manifiesto el potencial transformador que existe en las aulas.

"Nuestro propósito no es sólo reconocer la excelencia, sino proyectarla, compartirla y convertirla en una fuente de inspiración para toda la comunidad educativa", ha aclarado José Luis Rodrigo. Ha apostillado que los premios son ayudas económicas destinadas a impulsar la investigación y el desarrollo de las iniciativas educativas.

Cada una está dotada con 12.000 euros por categoría, una cuantía que sitúa a Docentes Referentes "entre los mayores reconocimientos económicos al profesorado en España", ha manifestado José Luis Rodrigo.

Así, en la categoría Liderazgo Educativo ha resultado premiado Cristian Ruiz, docente en Competencias Digitales y miembro del equipo directivo del Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza que ha desarrollado un modelo de transformación educativa que sitúa la tecnología al servicio del pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía del alumnado, integrando inteligencia artificial, pensamiento computacional y cultura 'maker' en todas las etapas educativas.

En Sostenibilidad en Educación, Belén María Mesas, profesora de Biología y Geología en el IES Pedro Jiménez Montoya de Baza (Granada) ha sido reconocida por su proyecto de educación ambiental, en el que combina aprendizaje activo, participación ciudadana y compromiso territorial. A través de iniciativas como TransFilabres-Baza y Salvemos el Humedal del Baíco, ha convertido la sostenibilidad en una experiencia educativa transformadora.

El profesor de Formación Profesional en el IES Blasco Ibáñez de Cullera (Valencia) Clement Córdoba y sus proyectos de inclusión educativa y social para alumnado en situación de vulnerabilidad han sido merecedores del premio en la categoría Educación Inclusiva. Combina aprendizaje-servicio, gamificación, horticultura terapéutica y movilidad internacional.

Mercedes Carpintero, maestra de Educación Primaria en el CEIP La Laguna, en Laguna de Duero (Valladolid), ha sido reconocida en Investigación Educativa y Transferencia del Conocimiento por su trabajo sobre el impacto de las creencias del alumnado en el aprendizaje las matemáticas, combinando investigación científica e innovación educativa para generar una relación más positiva con esta disciplina.

Por último, el docente de Educación Física y director del CEIP Pedro Gómez Bosque de Valladolid Diego Olivar recibe el premio en Educación Integral para la Salud, con un proyecto pionero que incorpora educación emocional como área curricular propia, implicando a alumnado, profesorado y familias en un modelo orientado al bienestar, la prevención y el desarrollo personal desde edades tempranas.

REUNIÓN DE LOS FINALISTAS

Los 25 finalistas de la primera edición se reunirán los días 7 y 8 de julio en el Campus de Fundación Ibercaja de Zaragoza, en el Monasterio de Cogullada, para participar en unas jornadas de trabajo diseñadas bajo el concepto 'Crea tu propia constelación'.

La programación combinará conferencias, talleres práticos, laboratorios colaborativos y espacios de networking, permitiendo a cada participante diseñar un itinerario formativo personalizado en torno a las cinco áreas estratégicas del programa.

La jornada culminará el 8 de julio con el acto institucional de entrega de las ayudas, presidido por la Infanta Sofía, en la que será su primera Presidencia de Honor en una iniciativa institucional.

"Si esta convocatoria logra que un solo joven mire a sus profesores con más admiración y que un solo docente se sienta más respaldado en su trabajo habrá merecido la pena", ha concluido el director general de Fundación Ibercaja, para agregar que "los docentes llevan años preguntándose si alguien ve lo que hacen y hoy, en voz alta y con hechos, la respuesta es sí".