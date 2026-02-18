Fundación Ibercaja refuerza su compromiso social con la XXI Convocatoria para Entidades del Tercer Sector

ZARAGOZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha abierto, en el año de su 150 aniversario, la 21ª edición de su Convocatoria de Proyectos Sociales. Entidades de toda España pueden presentar sus proyectos a través de la página web de Convocatoria 2026 Fundación Ibercaja de Proyectos Sociales| Fundación Ibercaja hasta las 12.00 horas del día 18 de marzo.

Esta iniciativa se suma a las otras tres convocatorias que la entidad impulsa este año centradas en la ayuda a la infancia, el medioambiente y la cooperación internacional.

A través de esta convocatoria nacional, Fundación Ibercaja ha apoyado a 4.606 asociaciones en todo España a lo largo de estas veinte ediciones. El objetivo es atender a colectivos en riesgo de exclusión social o bien en situación de dependencia social, física o psíquica, en aspectos de empleabilidad, educación, y acción social, para fomentar el desarrollo de las personas y paliar sus necesidades.

Los proyectos de las entidades solicitantes deben dirigirse a la orientación y formación, con especial interés en abordar la prevención del fracaso escolar; la inserción laboral e integración social, la atención a necesidades básicas, y actividades y talleres o programas orientados a fomentar el crecimiento personal, el apoyo a nuestros mayores y otros colectivos con alto índice de vulnerabilidad.

Se dará prioridad a las asociaciones o entidades que tengan una experiencia demostrada de dos años en el ámbito del proyecto presentado a la convocatoria. Además, deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente con una antigüedad de al menos dos años. Asimismo, se valorarán otras certificaciones obtenidas o en proceso de obtención como certificación medioambiental, transparencia, buenas prácticas, entre otras, pudiendo incluir esta información en el formulario de acreditación.

El primer paso que deberán realizar es el proceso de acreditación, previo a la presentación del proyecto. Para ello podrán registrarse como usuarios a través de la página Convocatoria 2026 Fundación Ibercaja de Proyectos Sociales|Fundación Ibercaja. Una vez revisada la documentación, recibirán la confirmación a través de correo electrónico y podrán presentar el proyecto.

Las entidades ya acreditadas en convocatorias anteriores deberán también actualizar y verificar toda la documentación requerida en esta fase. Posteriormente, las organizaciones tienen que tramitar el proceso completo de sus solicitudes a través de la página web, donde se encuentra disponible un enlace a la convocatoria con el formulario que deberán cumplimentar y enviar antes de las 12.00 horas del día 18 de marzo para su estudio y valoración.

Las asociaciones tienen a su disposición un servicio de información y consultoría telefónica a través del correo electrónico colaboraciones@fundacionibercaja.es. Cada organización podrá presentar únicamente 1 proyecto a dicha convocatoria y su plazo de justificación será como máximo de doce meses, a contar desde la fecha en la que tenga lugar la firma del correspondiente convenio entre ambas partes.

Del mismo modo, podrán participar simultáneamente en las otras convocatorias de Fundación Ibercaja, siempre que los proyectos que se presenten sean diferentes a los presentados en esta convocatoria. La resolución de la convocatoria se hará pública en la página web de Fundación Ibercaja y se comunicará por correo electrónico a cada una de las organizaciones participantes.