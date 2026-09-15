Fundación Ibercaja retoma sus 'Noches de Cogullada' con 'La banda sonora de tu vida'

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha celebrado una nueva cita dentro de su programa 'Noches de Cogullada', con el concierto 'La banda sonora de tu vida', una propuesta musical con las grandes melodías cinematográficas y algunas de las canciones más reconocidas de las últimas décadas.

El espectáculo de este martes ha contado con la presencia del presidente y director general de Fundación Ibercaja, Amado Franco y José Luis Rodrigo, respectivamente.

Ha estado interpretado por una formación de 30 músicos de orquesta y 12 voces de coro, junto a los solistas Leyre Arrazola y Carlos Valledor, bajo la dirección de José María Berdejo.

El programa ha ofrecido un recorrido por composiciones de autores como Vangelis, Ennio Morricone, Hans Zimmer, Karl Jenkins o Jean-Michel Jarre, combinadas con temas emblemáticos de artistas como John Lennon, Elton John, The Beatles, Michael Jackson, Adele, Coldplay o Aretha Franklin.

Entre las obras seleccionadas se ha podido escuchar 1492: Conquest of Paradise, Gabriel's Oboe, Interstellar, Gladiator, Imagine, Your Song, Heal the World, Yesterday, Let It Be, Rolling in the Deep, Viva la Vida y Proud Mary, entre otras.

Esta cita forma parte del compromiso de Fundación Ibercaja con la cultura y el arte, enmarcada dentro de la propuesta Noches de Cogullada, el ciclo musical impulsado por la entidad que en los últimos meses ha acercado al público diferentes conciertos en un entorno inmejorable como es el Monasterio de Cogullada, que convierte cada velada en un momento único.