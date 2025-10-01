Fundación Ibercaja reúne un año más a las "voces emergentes" del arte y la cultura

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unir cultura y arte con el impulso a las nuevas generaciones en su desarrollo profesional es un objetivo que forma parte de la labor de Fundación Ibercaja y el ciclo 'Voces emergentes' que vuelve este jueves al Patio de la Infanta de Zaragoza, es una muestra de ello.

Como su propio nombre indica, a través de este programa de conferencias, la entidad da voz a jóvenes investigadores en el ámbito cultural y artístico. Se trata de un programa de cinco conferencias, que cuentan con entrada libre, con previa inscripción a través de la página web: Imaginando los confines del mundo: las primeras imágenes sobre Japón en Europa|Fundación Ibercaja.

El primer encuentro tendrá lugar este viernes 3 de octubre, a las 19.00 horas, con la conferencia 'Imaginando los confines del mundo: las primeras imágenes sobre Japón en Europa', impartida por Alejandro M.Sanz, quien actualmente goza de la beca del Banco de España en el Gabinete de Dibujos y Estampas del Museo del Prado.

El doctor en Historia del Arte hablará sobre las primeras imágenes que se difundieron en Europa sobre el País del Sol Naciente. En su ponencia, expondrá también las curiosidades que suscitaban los confines del mundo conocido en el siglo XVI, así como el impacto que tuvieron posteriormente en la construcción de la imagen de la cultura nipona en las bases intelectuales y culturales europeas.

El programa continuará el día 17 de octubre con la charla "Goya, exposiciones y redes en el siglo XIX: conexiones visibles e invisibles del arte español", por parte de Bárbara Romero, investigadora postdoctoral en el Provenance Lab de la Universidad de Leuphana (Alemania). La profesora universitaria abordará en su conferencia el peso que Goya tenía como artista dentro y fuera de nuestras fronteras, convirtiéndose en una figura clave con su presencia en las exposiciones internacionales más relevantes del siglo XIX y principios del XX.

LOS PLATEROS ZARAGOZANOS

De Francisco de Goya, el ciclo nos hará viajar a la ciudad de Zaragoza en la Edad Moderna, concretamente al taller de los plateros, quienes se concentraban en la actual calle Manifestación. El doctor en Historia del Arte, Marc Millán se adentrará en esta actividad casi caída en el olvido pero que constituyó un sector productivo de gran relevancia en el ámbito de las artes en los siglos XVI y XVII. A través de imágenes y documentación, los asistentes podrán conocer en qué consistía el trabajo de los plateros, cómo se confeccionaban sus piezas y en qué condiciones sucedía. Tendrá lugar el viernes 31 de octubre en el Patio de la Infanta.

La cuarta charla de 'Voces emergentes' será el día 7 de noviembre, por parte de Sara Barquinero, doctora en Filosofía y escritora. Bajo el título 'Notas desde cualquier lugar: apuntes de una escritora', propondrá una reflexión sobre las tensiones desde las que se escribe hoy y compartirá su experiencia en torno a la escritura como forma de vida.

Este nuevo ciclo finalizará el 27 de noviembre con la conferencia 'Sigena y la arquitectura monástica femenina: nuevas vías de investigación", por parte de Verónica Abenza, investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. A través de su conferencia, propondrá nuevas vías de estudio para investigar la arquitectura de los espacios de la iglesia y el claustro.

Con nuevas cronologías y un marco temporal diverso para la creación de las pinturas que estaría fechado hacia 1190, con dos promotoras diferentes, Sancha de Castilla, reina consorte de la Corona de Aragón y fundadora del monasterio y su hija, la reina de Sicilia y emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, Constanza de Aragón.