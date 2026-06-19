La Fundación Laboral de la Construcción de Aragón forma 6.000 profesionales en 2025, un 10% más en el año anterior

La Fundación Laboral de la Construcción formó a 5.927 profesionales en 2025, un 13,0% más, un 93,1% hombres - FLC

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Laboral de la Construcción de Aragón ha formado durante 2025 a un total de 6.016 profesionales, un 10,06% más que en 2024, a través de la impartición de 281.271 horas de formación, un 9,53% más que el año anterior, y la ejecución de 690 cursos, un 6,81% más.

Estos datos se desprende de la última Memoria de actividades 2025, titulada 'Eres lo que Construyes', presentada por el Patronato de la entidad paritaria, formada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA).

Por provincias, de mayor a menor número de alumnado formado, la Fundación Laboral de la Construcción de Aragón formó en Zaragoza un total de 5.124 alumnos, a través de 594 cursos y 246.595 horas; en Huesca a 771 alumnos, en 69 cursos, con un total de 31.990 horas; y en Teruel a 121 alumnos, en 27 cursos, con un total de 2.686 horas.

En cuanto al perfil del alumnado que se formó en la comunidad autónoma es un hombre (91,1%), de 16 a 25 años (23,9%), seguido del tramo de 26 a 35 años (22,7%) y ocupado (77,5%). El porcentaje de extranjeros se situó en un 37,4% --frente al 36,0% del año anterior--, la mayoría procedentes de África seguido de América Latina.