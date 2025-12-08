La Fundación Santa María de Albarracín ultima la restauración de la fuente medieval de Pitarque (Teruel)

Fuente medieval de Pitarque. - FUNDACIÓN SANTA MARÍA DE ALBARRACÍN.

ALBARRACÍN (TERUEL), 8 (EUROPA PRESS)

El Centro de Restauración de la Fundación Santa María de Albarracín instalará el próximo mes de enero de 2026 la iluminación de la fuente medieval de Pitarque (Teruel), terminando el proceso de restauración iniciado este curso.

El objetivo es que desde el agua se emita la luz nocturna y se ilumine el espacio, creando una atmófera mágica en torno al manantial original.

Desde la Fundación, han indicado a Europa Press que la fuente ya está restaurada y constituye "uno de los símbolos más singulares no solo de Pitarque, sino del Maestrazgo, que se asocia con el nacimiento del río --Pitarque--". En esta localidad "hay manantiales por mil lugares".

La fuente, una de las más antiguas de la comarca, está labrada en una suerte de cueva, una bóveda, y tiene un gran pilón con un desagüe que canalizaba las aguas del manantial hacia una pileta de piedra, han continuado.

Este surtidor sufrió algunas transformaciones y, de hecho, cuenta con un abrevadero añadido al que llega el agua rebosada de la pileta cuando se llena. En los años 50 del siglo XX la fuente fue trastocada, introduciéndose un tubo en el manantial que abastece a la fuente para derivar el agua a otra fuente situada en la plaza de Pitarque, construida en ladrillo en aquella época, dejando la fuente medieval seca para darle prioridad a la de la plaza.

Con la restauración realizada ahora, se ha colocado un drenaje para que las aguas salgan por la fuente primera y se han canalizado las aguas sobrantes hacia un desagüe. Además, se han eliminado los encostramientos de carbonatos de las numerosas humedades y se ha colocado mortero, a lo que suma la ordenación de la pavimentación y el saneado del apoyo de la pila de la fuente.