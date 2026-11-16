Galán (PSOE) cree "oportunista" el anuncio de Chueca de modificar la ordenanza de ayudas de urgente necesidad

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Paco Galán, ha calificado de "oportunista" el anuncio de la alcaldesa, Natalia Chueca, de iniciar la modificación de la ordenanza que regula las ayudas de urgente necesidad, y además "llega tarde", ha apostillado.

Paco Galán ha explicado que Chueca lo podía haber planteado desde hace tres años, como le han instado los socialistas en las diferentes comisiones del Ayuntamiento, "incluso pidiéndole un plan de choque contra la pobreza infantil de esta ciudad que, en algunos barrios, es alarmante, estando incluso por encima de la media nacional", ha agregado. "Por eso, este anuncio solo lo podemos tachar de electoralista", ha zanjado el concejal socialista.

"Chueca no está preocupada por las personas más vulnerables. Solo le preocupa seguir los dictados de Génova para atacar a un Gobierno progresista que de verdad trabaja día a día por los derechos de los colectivos más vulnerables", ha opinado Galán.

"Si tanto le preocupa la situación de las personas más frágiles, estaba en su mano haber aumentado los recursos que destina a las entidades del Tercer Sector, a los que el PP tiene el presupuesto congelado desde hace más de cuatro años, a pesar de la labor tan importante en aquellos servicios en los que el Ayuntamiento se reconoce incapaz de dar una respuesta. Sin embargo, Chueca no lo ha hecho", le ha afeado a la alcaldesa.

Galán también le ha sugerido a Chueca que "podría preocuparse por la cooperación internacional, en la que Zaragoza era pionera con unos presupuestos que alcanzaban el 0,7% y actualmente son prácticamente inexistentes". "En Aragón, PP y VOX ya le han dado la estocada de muerte y mucho nos tememos que aquí en Zaragoza sigamos por ese mismo camino", ha aventurado.

Tras esta argumentación, Galán ha lamentado que Chueca "no esté preocupada por las personas más vulnerables y que solo se acuerde de ellas cuando vienen convocatorias electorales. Estas son sus políticas de postureo y no de dar respuesta a las necesidades de los más vulnerables".