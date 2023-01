Garamendi (CEOE): "Estamos en un año electoral y nos vamos a encontrar soluciones mágicas"

ZARAGOZA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este lunes: "Estamos en un año electoral y nos vamos a encontrar soluciones mágicas", pero "la sostenibilidad" empresarial debe ser también financiera. Garamendi ha visitado Zaragoza para participar en una jornada de CEOE Aragón sobre sostenibilidad en las empresas.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha dicho que hay contratos de servicios de empresas con Administraciones públicas en los que el salario mínimo ha subido un 35 por ciento "y el Estado dice que no puede indexar esa parte de los salarios" al precio del servicio, mencionando el caso de los sectores de la limpieza, la seguridad o la comida en colegios y hospitales.

"Te obligan a subir los salarios pero los contratos siguen estando donde están y no puedes salirte de ese contrato mientras no haya un nuevo concurso público", ha continuado Garamendi, advirtiendo de que "no todas las empresas van bien", sino que "muchos sectores no están yendo bien".

"Trabajo debería saber qué es una empresa", ha considerado el presidente de CEOE en alusión a la subida del salario mínimo interprofesional, expresando que "nadie dice que no suba el SMI, pero hay que hacer algo para que la agricultura pueda aguantar estos salarios".

El presidente de CEOE ha aseverado que si el Gobierno de España no atiende a sectores como la agricultura "estará haciendo un flaco favor a España".

Asimismo, Garamendi ha criticado que algunos impuestos planteados para la transición ecológica tienen como objetivo, en realidad, "la recaudación", mencionando el caso de los gases florados, hace años, en la actualidad el gravamen sobre los envases de plástico, que forma parte de "un suma y suma de impuestos" para obtener "una recaudación mayor".

"Es un golpe muy importante para un sector como la alimentación" que repercutirá en el coste de los productos, ha continuado Garamendi, quien ha añadido que "nadie está diciendo que no se tenga que hacer la transición ecológica, pero algunos piensan que se hace a base de cobrar más".

Sobre la reforma laboral, ha dicho que "se va a ir viendo en el tiempo, es un pacto que está ahí", pronosticando que "efe efecto de paz social va a funcionar". Ha emplazado a estudiar la evolución del mercado laboral, en alusión a los fijos discontinuos.

Respecto a la jornada, ha comentado que CEOE ha creado la Mesa de Efectos de la Sostenibilidad y que la empresaria aragonesa Clara Arpa, miembro de CEOE Aragón preside en España el Pacto Mundial por los ODS de la Agenda 2030.

En la jornada han participado representantes de empresas tractoras de Aragón, señalando Garamendi que ocho de cada 10 empleos los crea en España la empresa privada.

El presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, ha afirmado que "todas las empresas han decidido" apostar por la sostenibilidad como estrategia, explicando que "hemos pasado de producir, consumir y tirar a producir, consumir y reutilizar" y ahora hay "una gran oportunidad" con la economía circular, recalcando que "las empresas aragonesas son punteras".

PAPEL CLAVE

La consejera de Economía, Marta Gastón, ha recordado que el Ejecutivo está impulsando la Estrategia Aragón Circular, subrayando que el "papel clave" está en manos de las empresas. Ha manifestado su satisfacción por "el compromiso tangible y materializado que se adquiere en este sentido, apostando por divulgar la estrategia, tras lo que ha recordado que se va a convocar la tercera convocatoria de las ayudas a la I+D.

El Gobierno de Aragón va a contar con "una interlocución directa y única", tal y como ha indicado la consejera, que explica que se va a "trabajar para que el impulso que se ha dado la economía circular en estos tres años" desde la puesta en marcha de la estrategia Aragón Circular "sea todavía más potente y tengamos mayores posibilidades de divulgación y de difusión" entre las empresas y la ciudadanía.

Marta Gastón ha anunciado que el próximo 31 de enero se va a celebrar un acto junto a las empresas y entidades que se han comprometido con este plan y con el desarrollo de la economía circular en la Comunidad Autónoma, especialmente con las 72 que han obtenido el Sello Aragón Circular en su primera convocatoria, unos distintivos que volverán a convocarse el próximo 3 de febrero, como también ha avanzado la consejera de Economía. "Será un acto en el que refrendaremos el compromiso territorial por ser un territorio circular, en busca de la descarbonización", ha añadido.

El Gobierno autonómico puso en marcha la estrategia Aragón Circular en enero de 2020. Desde entonces, a pesar de la pandemia, ha permitido impulsar la economía circular en el territorio aragonés a través de diversas medias y acciones de difusión para promover nuevas iniciativas sostenibles, especialmente entre las empresas.

Entre esas medidas, además de la convocatoria del Sello Aragón Circular, destacan las ayudas a la I+D empresarial que, en sus dos primeras convocatorias --publicadas en 2021 y 2022--, han permitido subvencionar 52 proyectos empresariales con 95 entidades implicadas que han supuesto una inversión total de más de 46 millones de euros y la creación de, al menos, 74 empleos directos. Actualmente se trabaja ya en la publicación de una nueva convocatoria de estas ayudas, que estará dotada con ocho millones de euros.

Por otra parte, se ha habilitado una línea de financiación específica a través de SODIAR, ya son 145 las adhesiones firmadas a la declaración Aragón Circular y se está trabajando en varios proyectos a nivel europeo. Entre estos últimos destaca Resource, una iniciativa liderada por el departamento de Economía del Gobierno de Aragón que tiene como objetivo obtener alrededor de 20 millones de inversión privada para financiar proyectos empresariales de economía circular, utilizando esta Comunidad Autónoma como banco de pruebas.

Dentro de la estrategia Aragón Circular también se ha apostado por la formación especializada, tanto a través del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), como del Curso de Experto en Economía Circular que el departamento de Economía ofrece, junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI), en formato semipresencial desde Teruel y bonificando su coste al 80%. En febrero comenzará ya su tercera edición.