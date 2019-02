Gaspar (Cs) anima a manifestarse en Madrid porque Sánchez no puede "negociar los PGE a cambio de relatores"

Publicado 08/02/2019 11:29:28 CET

ZARAGOZA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, se manifestará este domingo en Madrid, junto con los restantes diputados autonómicos de este partido, el parlamentario nacional Rodrigo Gómez y otros militantes de Aragón, para protestar contra la gestión del conflicto de Cataluña por parte del Gobierno de España. "No podemos negociar los Presupuestos Generales del Estado a cambio de relatores", ha declarado este viernes.

"Cualquier aragonés es bien recibido e invitado" a sumarse a la manifestación en Madrid, que Gaspar espera que sea "masiva" para que Sánchez "oiga el clamor de los ciudadanos pidiendo elecciones", ya que "no quiere oír a la oposición en las instituciones". Cs fletará varios autobuses desde Zaragoza.

Para Gaspar, la posición de Sánchez "no es el camino" porque "no podemos comprar el relato a los independentistas, no podemos hacer cesiones porque, al final, lo que están haciendo es vender España", ante lo que ha exigido al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales "ya".

A juicio de Gaspar, "convocar una mesa de partidos en la que no todos los partidos están presentes y el que ganó las elecciones --en Cataluña-- no está presente, y aceptar la figura de un relator está todo fuera de la Constitución, fuera de las instituciones ya habilitadas dentro de la Constitución para mantener este tipo de debates".

Ha aludido así al Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento de Cataluña, que "Torra, Puigdemont y Torrent cierran cuando les da la gana para hurtar el debate a los políticos catalanes" mientras "Sánchez cede constantemente a los posicionamientos de los independentistas" porque "ha asumido su discurso y su mensaje".

Susana Gaspar ha dejado claro que "Cataluña no es Torra, los catalanes no son Puigdemont, hay una mayoría que no quieren ser independientes", insistiendo en que, con la posición de Sánchez, "estamos dando carta de igualdad a los Gobiernos de Cataluña y España" y en realidad "la situación es un conflicto con una comunidad: no es un conflicto entre iguales", ha finalizado diciendo.