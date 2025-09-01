Gaspar (PP) destaca la mejora de la sanidad pública aragonesa tras las medidas aplicadas por el Gobierno de Jorge Azcón

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del PP en las Cortes, Susana Gaspar, ha destacado este lunes "la normalidad" con la que ha funcionado la sanidad pública aragonesa este verano y "la mejora" de este servicio público esencial tras las medidas aplicadas por el Gobierno de Jorge Azcón.

En respuesta a la rueda de prensa previa del socialista Iván Carpi, en la que ha criticado el empeoramiento de la sanidad pública desde que gobierna la derecha, la diputada popular ha recordado que el PSOE dedicó el mes de junio y los primeros días de julio a "anunciar el fin de la sanidad pública aragonesa y de eso nada. Nuestra sanidad funciona mucho mejor hoy que hace dos años cuando el gobierno socialista la dejó al borde del colapso", ha considerado.

Por eso, ha lamentado que los socialistas aragoneses hayan decidido iniciar el curso político con una rueda de prensa en la que vuelven a dibujar "una realidad que no existe".

"No hay recortes en sanidad, hay más presupuesto y mejor gestión. Lo único que demuestra el PSOE es su vacío político en ésta y en todas las materias. No tienen propuestas, no tienen proyecto para Aragón porque su único proyecto es defender a Pedro Sánchez, por eso solo les quedan los eslóganes manidos y los falsos mantras de la izquierda", ha criticado.

Y, como ejemplo, Gaspar ha mencionado los paritorios de Teruel: "Este verano no sólo todas las mujeres embarazadas de Teruel han dado a luz en su ciudad, sino que no hemos asistido a los anuncios de cierres de consultorios médicos a los que el PSOE nos tenía acostumbrados y, además, las listas de espera en el mes de julio han vuelto a disminuir, algo que no era habitual en anteriores legislaturas, 285 pacientes menos" ha enumerado la diputada popular, que ha asegurado que "la sanidad aragonesa está mucho mejor que hace 2 años, hoy el Gobierno de Jorge Azcón ha conseguido dar la vuelta a la nefasta gestión del Gobierno Socialista que llevó a la sanidad al borde del colapso".

MEDIDAS PARA MEJORAR LA SANIDAD

"La sanidad aragonesa funciona y eso es gracias a las medidas puestas en marcha por el Gobierno Azcón que están dando sus frutos", ha remarcado la popular. Como ejemplo, Gaspar ha citado la entrada en vigor del nuevo contrato de transporte sanitario no urgente, "que no sólo supone importantes mejoras en el servicio a los usuarios, sino también un importante incremento salarial, del 18% que los profesionales verán ya reflejada en su primera nómina", ha destacado.

"Este año no se han cerrado consultorios médicos, no ha habido problemas de atención sanitaria en los hospitales turolenses, se ha instalado ya el sistema de climatización en el Hospital San José", ha recordado.

Además, ha proseguido, se han puesto en marcha dos programas de inteligencia artificial: uno en atención primaria que permite mejorar la atención de los profesionales a los usuarios y otro que ayuda en el diagnóstico de enfermedades raras y complejas.

También se ha puesto en marcha un proyecto piloto de gestión de citas con los especialistas en el Hospital de Barbastro, TuCitaSalud, que permite confirmar, reprogramar o anular citas, y permite adelantar citas y evitar huecos vacíos en las agendas de los profesionales, lo que permite reducir los tiempos de espera.

"En cuanto a los profesionales que trabajan en nuestra sanidad pública, este verano han comenzado a trabajar en Aragón 107 nuevos especialistas, 37 de los cuales lo hacen en puestos de difícil cobertura, gracias al plan de fidelización puesto en marcha por el Gobierno Azcón", ha reivindicado.

"Además hemos incrementado considerablemente el número de plazas ofertadas desde el inicio de la legislatura, casi 3.000 plazas a través de las Ofertas Públicas de Empleo, de hecho, la Oferta del año 2025 alcanza las 1.318 plazas, una de las más altas de los últimos años", ha explicado la portavoz de Sanidad del PP.

Por todo ello, ha instado al PSOE a trabajar más y alarmar menos. "Los aragoneses hace dos años pidieron un cambio y ese cambio se ha materializado. Aragón está mejor que hace dos años y nuestra sanidad, esa que el PSOE dejó tan deteriorada por su incapacidad de gestión, también".