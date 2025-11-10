Gaspar (PP) responde al PSOE que Azcón trabaja para mejorar los servicios públicos y Alegría no gestiona "nada"

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Aragón Susana Gaspar ha afirmado este lunes que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón "está trabajando para mejorar los servicios públicos", que el Ejecutivo anterior "se olvidó de gestionar" y que la ministra de Educación y secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, "de gestionar, nada de nada".

Gaspar ha respondido así a las críticas de la portavoz adjunta del PSOE, Leticia Soria, por el "deterioro" de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma. La parlamentaria del PP ha expresado su respeto por las movilizaciones en defensa de la sanidad.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha asegurado que Pilar Alegría "no tiene agenda educativa y busca enfrentar otra vez a la pública y la concertada", tras lo que ha considerado que ambos modelos son "compatibles y necesarios".

"Nuestros profesores han dejado de ser los peor pagados de España y hoy las familias aragonesas eligen en libertad" el centro educativo de sus hijos, recordando que el año próximo comenzará a concertarse el bachillerato: "Son medidas del programa electoral" del PP.

Susana Gaspar ha reclamado a los socialistas aragoneses que pidan a Alegría que financie la educación infantil de cero a tres años, que la ministra adquiera "algún compromiso con Aragón" y que el Gobierno de España financie el 50% de la atención a la dependencia, quejándose de que los socialistas "no tienen ningún proyecto más allá del enfrentamiento y el ruido".

SANIDAD

La parlamentaria del PP ha criticado "la mala gestión de los servicios públicos" por parte del anterior Gobierno, también en sanidad, donde "quitaron ambulancias en el medio rural los festivos y las noches" y no hicieron "nada" para cubrir las vacantes de profesionales sanitarios, mientras que hoy el Gobierno de Azcón, ha apuntado, invierte 530 millones de euros más en sanidad que en 2022.

"Fue el PSOE el que despidió a 2.700 profesionales sanitarios cuando más falta hacía", ha continuado Gaspar, criticando que los socialistas "llevaron las listas de espera a máximos históricos", mientras que el Ejecutivo del PP las ha reducido más de un 27 por ciento, con un tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica de 138,5 días, el dato más bajo desde septiembre de 2019.

"No tienen vergüenza", ha enfatizado Susana Gaspar, quien ha aseverado que el PSOE dejó la sanidad "al borde del colapso" y, al contrario, el PP ha incrementado el presupuesto de sanidad un 10 por ciento en 2024 y en 2026 subirá un 8 por ciento. A su juicio, el PSOE "no tiene ninguna legitimidad" para ponerse detrás de una pancarta.