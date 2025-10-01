GastroWeek 2025 ofrece más de 40 propuestas culinarias con productos aragoneses en las fiestas del Pilar

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

PilarGastroWeek 2025 ofrece más de 40 propuestas culinarias que elaborarán 40 establecimientos de hostelería de Zaragoza y algunas localidades de la provincia, con productos aragoneses en las fiestas del Pilar, que se celebran del 4 al 13 de octubre.

La iniciativa cuenta con más de 40 establecimientos participantes que ofrecen un total de 42 propuestas culinarias, que son 22 menús "Lo mejor de Aragón en la mesa" y 20 vermutadas.

El evento, impulsado por Horeca Restaurantes Zaragoza, mantiene su filosofía innovadora basada en el precio libre. En la propuesta de menú "Lo mejor de Aragón en la mesa" las 22 propuestas están elaboradas con productos aragoneses de calidad diferenciada, reconocidos oficialmente por el Gobierno de Aragón. La Vermutada son 20 creaciones de tapa acompañada de bebida, ideado para una experiencia más informal.

Como elementos distintivos, todos los establecimientos participantes lucen cachirulos personalizados y cuentan con una ruta de jotas que ameniza vermús y cenas, añadiendo el componente musical y festivo que caracteriza las tradiciones aragonesas.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, Amparo Cuéllar; y el presidente de Horeca Restaurantes Zaragoza, Chema Lasheras, han presentado el PilarGastroWeek 2025.

Sara Fernández ha comentado que esa descentralización de las fiestas del Pilar hacia los distritos en el caso de Horeca también se hace a través de toda la red de restaurantes que ofrecen sus menús o vermús para estas fiestas, pero, además, también de la provincia de Zaragoza.

Ha destacado que al igual que se ha hecho con la Garnacha para el Ayuntamiento de Zaragoza "es muy importante aprovechar el efecto tirón" que tiene la capital aragonesa, especialmente en estas fiestas del Pilar, para "ser un altavoz para el buen hacer y el buen trabajo que se hace en el resto de la provincia y también de la comunidad autónoma".

TÍPICO

PilarGastroWeek es una iniciativa que realza el trabajo que se hace en toda la provincia y ha observado el parecido de este evento con las fiestas del Pilar porque "aúna tradición e innovación". "No hay nada más típico de las fiestas del Pilar que juntarte con los tuyos, con quien quieres celebrar y pasarlo bien y a los aragoneses y a los españoles es como más nos gusta o acodados en una barra que también nos parece bien".

Para Sara Fernández es la "mejor" oportunidad para aprovechar que estas fiestas sean un "escaparate de lo mejor que tenemos y ahí está también otra de las señas de identidad de las fiestas del Pilar, que son esos alimentos autóctonos con denominación de origen, que tienen sabor de verdad, que son joyas únicas que tenemos en esta tierra y que hay que venderlas".

"Por eso a la buena materia prima se une el buen hacer de los hosteleros, porque sin que vosotros, dentro de las cocinas y luego en el servicio de salas, no pusierais en valor esos alimentos, al final la experiencia del cliente no sería la misma".

Ha defendido la máxima de unir fuerzas con diferentes instituciones y la colaboración público-privada porque "entre todos lo hacemos más grande".

Ha confiado en que PilarGastroWeek siga siendo "un revulsivo" para el sector hostelero, que es también protagonista de la atracción turística de Zaragoza, "de hecho sois una atracción turística en sí, todo el mundo que viene a Zaragoza habla maravillas de nuestra gastronomía y eso es gracias a vuestro buen hacer", ha elogiado.

ELOGIO AL SECTOR AGROALIMENTARIO

La directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, Amparo Cuéllar, ha subrayado que los aragoneses y los establecimientos de hostelería "son los mejores embajadores" de los alimentos de esta tierra para enfatizar que Aragón es "sobre todo agricultura, ganadería y alimentación".

El sector agroalimentario es "estratégico" para el Gobierno autonómico porque "no es un sector más, es la savia que sostiene a miles de familias; el motor que genera empleo y riqueza y el puente imprescindible entre tradición, innovación y sostenibilidad", ha descrito Cuéllar.

"Aragón --ha manifestado-- es una tierra donde cada fruta, cada carne o cada verdura lleva detrás el esfuerzo de familias, de cooperativas, de ganaderos, de agricultores y de las industrias agroalimentarias que trabajan sin descanso para hacer más Aragón".

Tras comentar que ha estado en Fruit Action, en Madrid, que es la feria internacional más importante ha enfatizado: "por fin estrenamos la imagen de Aragón sabor de verdad, con un stand con 36 productores y ahí sacamos pecho, porque somos el mayor productor mundial de fruta de hueso".

Se ha declarado partidaria de repetirlo al argumentar que en Aragón se produce mucho y "no somos capaces de comernos todo lo que producimos, ante lo cual esta vocación exportadora internacional hay que contarla para que se sepa y que se valore. Porque Aragón, somos pocos pero no poco".

Dentro del plan de acción de la agroalimentación 2025-2028 iniciado hace un año, una de las premisas más importantes es lograr el "reconocimiento nacional e internacional y sobre todo un prestigio de marca". Por ello, se lanzó la campaña, en junio, Aragón sabor de verdad.

"Esta campaña --ha explicado-- no sólo habla de alimentos, habla de personas, de mujeres y hombres que cuidan sus explotaciones con mimo, que mantienen viva la economía de pueblos enteros, que hacen compatible la tradición con la innovación, porque el sector agroalimentario es vertebrador del territorio y hace que Aragón sea cada vez más".

ATRAER TURISMO GASTRONÓMICO

Al respecto, ha querido reconocer a los 8.500 establecimientos de hostelería y los más de 30.000 trabajadores del sector, que son el "elemento fundamental de prescripción de los alimentos de Aragón y de su calidad".

Ha avanzado que pretende que los alimentos de Aragón sean una "factor clave de atracción de turistas" y este es el nexo que tiene que haber entre los hosteleros y "la llave que abre la puerta que separa a productores y a los consumidores, porque qué mejor embajador de nuestros productos que los hosteleros", ha resaltado.

Antes de concluir ha destacado la colaboración con otras instituciones y entidades privadas, como Horeca, que con 40 establecimientos se ha adherido a esta iniciativa gastronómica.

El presidente de Horeca Restaurantes Zaragoza, Chema Lasheras, ha explicado que PilarGastroWeek "no es un experimento, sino que está consolidado en la agenda de las fiestas del Pilar". Ha informado que además de Zaragoza ciudad se han adherido establecimientos de otras localidades, como El Burgo de Ebro, La Almunia o Luesia porque "se ha extendido el espíritu del Pilar a lo largo de toda la provincia".

Las fiestas, ha asegurado Chema Lasheras, son donde está el público y quiera celebrar "eso es democratizar las fiestas".

La guía que han elaborado ofrece 43 propuestas "sencillas" con vermús en 20 establecimientos y otros 22 menús cerrados con productos de Aragón porque "así comemos en Aragón en fiestas, en cada plato se trabaja con alimentos nobles y cada uno tiene su historia y garantía de calidad".

"GASTRONOMÍA DE ALTO NIVEL"

Chema Lasheras ha querido resaltar que "no solo se come bien se come lo mejor que tienen los restaurantes porque tiene un compromiso muy serio y cada año se involucra más gente de Zaragoza y fuera de la ciudad".

Ha animado a disfrutas de esta propuesta gastronómica y contarla fuera de Zaragoza y Aragón para que "la gente venga a conocer nuestros productos y el alto nivel de gastronomía". El acto ha comenzado con el canto de una jota alusiva al evento PilarGastroWeek 2025 con evidentes referencias a la Virgen del Pilar.