Gaudes critica al PSOE por "jalear" en lugar de favorecer el acuerdo que evite la huelga en el tranvía

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha criticado al concejal socialista, Chema Giral, porque "una vez más, el PSOE recurre a su guion habitual, cada vez que hay una amenaza de paros en la ciudad, para salir a jalear el caos y favorecer en todo lo posible que esos paros se lleguen a producir".

"Esa capacidad para disfrutar con lo negativo es la que caracteriza al principal grupo de la oposición, del que ni tuve ni se espera ningún tipo de comentario positivo cuando se llegó a un acuerdo en Avanza", ha reprochado.

En la actualidad, ha precisado Gaudes los trabajadores y la SEM de Los Tranvías están negociando y, "como siempre, lo que debemos hacer es no crispar sino todo lo contrario: favorecer que se llegue a un acuerdo y que no haya finalmente esa huelga", ha instado.

A su parecer, Chema Giral, "que lleva repitiendo el mismo argumentario en sus ruedas de prensa desde que se estrenó como concejal, ha reiterado su listado de lugares comunes y ya ha rellenado su pequeña cuota de pantalla semanal".

Al margen de esperar a que en Los Tranvías se alcance un acuerdo, le ha recordado a Giral que lo que no va a hacer el Ayuntamiento es "embarcarse" en una segunda línea de tranvía cuando aún quedan años por delante para pagar la "inmensa deuda" generada por el PSOE en la construcción de línea norte sur.

"Lo siento mucho por él: las fiestas del Pilar no van a ser un caos, que es lo que le encantaría: muchas personas, conductores de tranvía, de autobús, servicios de limpieza, de parques, la Policía Local, funcionarios municipales o trabajadores de las contratas, van a trabajar muchísimo estos días para sacar adelante las fiestas y que todos, incluido él, las pueda disfrutar al máximo", ha zanjado.