Gaudes insta a trabajadores del tranvía y empresa a negociar ante al talante "pancartil y pandillero" del PSOE

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha subrayado que el Gobierno de la ciudad "sigue trabajando para que se lleguen a acuerdos --los trabajadores y la empresa del tranvía--, como no puede ser de otra manera, frente al talante pancartil y pandillero que utiliza la portavoz del PSOE, Lola Ranera".

Gaudes ha respondido de este modo a las declaraciones de Ranera en las que ha recriminado la "actitud irresponsable" de la alcaldesa, Natalia Chueca, al "inhibirse" de un problema que afecta a todos los zaragozanos como es la convocatoria de la huelga del tranvía para el día del Pilar y paros parciales hasta el día 19.

En rueda de prensa, Gaudes ha dicho que no le sorprende "para nada" las declaraciones de Lola Ranera porque "sigue con su estrategia que lleva durante toda esta Corporación municipal de la política pancartil y de la agitación callejera, en lugar de afrontar las soluciones y los problemas con la sensatez que requiere ser la líder de la oposición".

Cuando Ranera habla de actitud irresponsable de la alcaldesa, "qué hay de responsabilidad en las palabras de la líder de la oposición" se ha preguntado Tatiana Gaudes al argumentar que "absolutamente toda su intervención alienta al caos y al miedo".

A su parecer, es una "estrategia y una manera de proceder" que Ranera "ya lo intentó con el autobús" cuando quiso presentar una propuesta de resolución en el Debate de estado de la ciudad para instar a que saliesen los pliegos de la nueva concesión "en medio de la negociación para que la ciudad se viese abocada a una huelga".

Por otro lado, ha estimado que Ranera también quiere que la alcaldesa sea quien se siente a negociar y le ha instado a que enseñe una foto de un concejal o un alcalde socialista mediando en una negociación laboral.

OBLIGACIÓN DE LA SEM

Asimismo, le ha recomendado a Ranera que se informe porque "no ha sido capaz ni de memorizar las tres principales reivindicaciones que han presentado los trabajadores".

Por el contrario, el Gobierno de Natalia Chueca "sí que lo ha hecho" al indicar que el día anterior a la reunión en el SAMA les trasladaron esas tres reivindicaciones fundamentales por las que se suspendían los paros en el caso de que se asumieran esas tres reivindicaciones. "Evidentemente este Gobierno tuvo contacto con la empresa y ayudó a acercar posturas tanto que ya casi estaban cerrando la negociación".

De ahí que ha expresado otra decepción porque sabiendo que esas tres reivindicaciones fundamentales se habían aceptado "casi en su totalidad", en el último momento se decidió abandonar la negociación "poniendo el foco en el cuándo, mientras que lo que se había debatido y lo que se había conseguido era el qué", ha diferenciado.

Gaudes ha precisado que esa negociación no es solo con los trabajadores también es con la propia SEM, que "se ha desinteresado de su obligación contractual de gestionar las afecciones de una huelga y ha dejado que todo el peso de la negociación recaiga sobre los hombros del operador".

Por ello, le ha recordado a Ranera que el Partido Socialista cuando aprobó ese diseño de la SEM con ella como consejera municipal se decidió que la presencia del Ayuntamiento fuera "absolutamente minoritaria" y únicamente tiene el 20 por ciento.

"Por lo tanto, no tenemos ningún poder de negociación. Al contrario que la oposición, este Gobierno lo que lanza a los zaragozanos es un mensaje de tranquilidad" ante l huelga del tranvía el día del Pilar, ha concluido.