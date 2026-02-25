Gaudes recuerda a Vox que ha aprobado el presupuesto de 2026 en otras ciudades con ZBE sancionadora

Archivo - Plano de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha recordado al grupo municipal de Vox, que en otras ciudades, que también tienen Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las que se aplican sanciones, han apoyado el presupuesto municipal de 2026.

"En Palma Vox aprobó los presupuestos con una Zona de Bajas emisiones que sanciona, en Valladolid Vox ha aprobado los presupuestos con una Zona de Bajas Emisiones que sanciona y en Sevilla ha aprobado los presupuestos con una Zona de Bajas Emisiones que sanciona", ha enumerado Gaudes para sentenciar: "La pelota está en el tejado de Vox".

De esta forma ha hecho referencia al debate del proyecto de presupuesto que tendrá lugar en el pleno municipal este jueves y que en caso de no contar con el apoyo de Vox decaerá y la alcaldesa se tendrá que someter a una moción de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas de 2026.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gaudes ha incidido en que si Vox quiere que Zaragoza avance y que más de 700.000 Zaragoza se vean beneficiados por los más de mil millones de euros que contempla el presupuesto de 2026 "tiene que sacarlo adelante". Si lo que quiere es "bloquearlo por una Zona de Bajas Emisiones, que lleva semanas sin sancionar, esa será la decisión que tome".

Sobre la negociación que mantiene el Gobierno de la ciudad con Vox para aprobar el presupuesto, Gaudes ha informado de que "lo último" que se les ha propuesto es "lo mismo" que ha pasado en otras ciudades.

Ha citado el ejemplo de Sevilla donde se aprobaron los presupuestos con una comisión de estudio para trabajar en "aligerar2 la ZBE, "pero siempre cumpliendo la ley y resguardando los 22 millones" de ayudas al transporte de los años 2025-26.

"Creo que Vox es quien tiene que decidir si quiere tratar a Zaragoza por igual en cuanto a las diferentes variables que pone o la quiere tratar de manera indiscriminada. Nosotros no tenemos la bola mágica para saber qué va a pasar", ha zanjado.