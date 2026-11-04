El geoturismo reúne a unos 400 participantes en Zaragoza para explorar nuevas oportunidades de desarrollo territorial

Grupo Catédra Geología y Sociedad. - UNIZAR

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La geología puede convertirse en un motor de desarrollo local, generar nuevas experiencias turísticas y contribuir a la conservación y difusión del patrimonio natural. Bajo esta premisa, la Cátedra Geología y Sociedad de la Universidad de Zaragoza celebra los próximos 5 y 6 de noviembre las II Jornadas Geología y Sociedad, tituladas 'Geoturismo como herramienta de desarrollo territorial', que cuentan ya con cerca de 400 personas inscritas, de las cuales alrededor de 120 participarán presencialmente en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

El encuentro, organizado por la Cátedra Geología y Sociedad, promovida por las empresas aragonesas Paleoymás y Control 7, nace con la voluntad de situar el geoturismo en las agendas territoriales, turísticas y empresariales, favoreciendo el diálogo entre administraciones públicas, profesionales, investigadores y agentes económicos. Más allá de la visita a enclaves de interés geológico, el geoturismo ofrece oportunidades para diseñar experiencias vinculadas al paisaje, la historia de la Tierra y la identidad de los territorios. Su desarrollo puede contribuir a diversificar la oferta turística, dinamizar las economías locales y acercar el conocimiento científico a la ciudadanía.

TRES PERSPECTIVAS PARA IMPULSAR EL GEOTURISMO

El programa se estructura en tres sesiones temáticas que permitirán abordar el geoturismo desde perspectivas complementarias. La primera, 'Geoturismo y territorio', analizará su contribución al desarrollo local, la conservación del patrimonio geológico y la dinamización de los destinos. En este bloque participará José Luis Simón, catedrático de Geodinámica e investigador del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de la Universidad de Zaragoza, que abordará las oportunidades y los aprendizajes del geoturismo.

La segunda, 'Geoturismo como recurso y producto turístico', se centrará en las posibilidades de transformar los recursos geológicos en experiencias atractivas para distintos públicos, incorporando herramientas de diseño, promoción y comercialización turística. Entre sus participantes figura José Ignacio Canudo, catedrático de Paleontología, investigador IUCA y director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, que abordará la transformación del patrimonio geológico minero en experiencias turísticas.

Finalmente, la última sesión, dedicada a 'Geoturismo y Sociedad' abordará la divulgación y la comunicación de la geología, así como las oportunidades de colaboración con el sector empresarial, especialmente en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y los compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Uno de los principales objetivos de esta segunda edición es favorecer el encuentro entre sectores que, pese a compartir intereses territoriales y ambientales, no siempre cuentan con espacios comunes de trabajo.

Por ello, además de las intervenciones de especialistas y la presentación de experiencias, el programa reserva tiempo para el diálogo con los asistentes y el establecimiento de contactos profesionales, con la intención de identificar oportunidades de colaboración y nuevas iniciativas. Las jornadas se celebrarán los días 5 y 6 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

La participación es gratuita y permite combinar la asistencia presencial y online, seleccionando las sesiones de mayor interés.