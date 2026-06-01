Gerencia de Urbanismo aprueba el proyecto Living Romareda de vivienda libre en el antiguo convento Jerusalén

El consero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, explica el proyecto Living Romerada - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo ha aprobado, con los votos a favor del PP y Vox y el rechazo del PSOE y ZeC, el proyecto 'Living Romareda' que supone dar el primer paso para acometer una actuación urbanística en el solar del antiguo convento de Jerusalén que permitirá acabar con un vacío y generar un nuevo viario público, además de dotar de equipamientos privados en la parcela como una residencia de personas mayores y otra socioasanitaria para familias con pacientes ingresados de larga estancia y médicos residentes, junto a 220 viviendas libres de las que 70 serán de alquiler.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que se trata de una "operación de interés público" que al Ayuntamiento de Zaragoza le permitirá ingresar 22 millones de euros para vivienda pública de la ciudad.

Tras tener la mayoría en la Gerencia de Urbanismo se presentará a aprobación inicial este mes en la Comisión de Urbanismo de junio para aprobar en el pleno municipal de finales de junio y luego seguirá la tramitación para estar un mes en información pública y tras agosto, que es inhábil, en septiembre u octubre se impulsará de forma definitiva.

En rueda de prensa, Serrano ha comentado que Vox ha manifestado su interés de aumentar los estacionamientos y ha asegurado que se trabajará en ello porque requiere de condicionantes técnicos. No obstante, ha asegurado que el proyecto ya cumple con los estándares de aparcamiento del PGOU con la propuesta enviada que incluye la apertura del viario y los previstos en superficie.

"Es una buena operación de la ciudad que permitirá ir completando vacíos urbanos como el del antiguo colegio Jesús y María, este solar del antiguo convento de Jerusalén y las 850 viviendas de la antigua fábrica de Aceralia, además de terminar con la cicatriz de El Portillo, donde ya trabajan las máquinas". A ello se suma la prolongación de la avenida de Tenor Fleta del pasado mandato que también ha contribuido en acabar con una situación de vacío urbano que deteriora la ciudad, ha agregado.

Serrano ha explicado que ZeC y PSOE han votado en contra porque consideran que "no tiene interés público" por ser de iniciativa privada. Al respecto, ha recordado que se trata de un suelo que es privado y "no hay trasvase de edificabilidad residencial, sino que las dotaciones de la parcela son las que generan esos metros cuadrados para 220 viviendas, de las que 70 serán de alquiler", ha abundado.

El consejero municipal de Urbanismo ha concluido al dejar claro que "el mero hecho de construir vivienda para el Gobierno municipal tiene interés público".