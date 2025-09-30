La gerente única de Atención Primaria asegura que la asistencia sanitaria en Ateca está garantizada

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, y la gerente única de Atención Primaria, Pilar Borraz. - DGA.

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La gerente única de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), Pilar Borraz, ha transmitido este martes a los alcaldes de la zona básica de salud de Ateca (Zaragoza) que se está buscando desde el primero momento una solución para hacer frente a la falta de profesionales, tras dos bajas que han tenido lugar entre finales de agosto y principios de septiembre. En todo caso, la asistencia sanitaria está garantizada y no existe demora media en ninguna de las consultas.

Esta zona de salud tiene una población asignada de unos 2.500 usuarios y cuenta en estos momentos con una plantilla de tres médicos de mañanas y un Médico de Atención Continuada. Estos profesionales se han organizado para poder atender a todas las poblaciones dependientes del centro de salud de Ateca.

La reunión se ha celebrado en la sede de Departamento de Sanidad. A ella también ha asistido la directora de Atención Primaria del sector sanitario de Calatayud, Ascensión Hernández, quien previamente ya había mantenido encuentros con los profesionales y con los alcaldes.

Además, esta mañana, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, se ha acercado a saludar a los alcaldes asistentes a la reunión, los de Ateca, Moros, Villalengua, Valtorres y Torrijo de la Cañada.

Desde el Servicio Aragonés de Salud confían en poder disponer en las próximas semanas de otro médico más en jornada de mañana. Por ahora, se ha ofertado una plaza de MAC, sin que haya sido ocupada.