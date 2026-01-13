Las gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones de Ibercaja mejoran la valoración en UNPRI

ZARAGOZA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Gestión e Ibercaja Pensión elaboraron su segundo reporting conjunto en la plataforma de los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI) en 2025, mejorando la obtenida en el ejercicio anterior.

Ambas gestoras firmaron conjuntamente estos principios en 2021, formando parte activa de una iniciativa que trata de impulsar la inversión socialmente responsable y cuyo objetivo es comprender las implicaciones que tienen en la inversión los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) y apoyar a su red internacional de inversores signatarios en la incorporación de estos factores en sus decisiones de inversión y propiedad activa.

Al igual que en el ejercicio anterior, las gestoras han superado holgadamente la valoración obtenida por la mediana del conjunto de firmantes. Según ha explicado la directora general de Ibercaja Gestión, Lily Corredor, "como firmantes de UNPRI tratamos de promover y reforzar nuestro compromiso con la Inversión Socialmente Responsable. La buena valoración obtenida un año más nos sirve para seguir trabajando y fortaleciendo nuestras estrategias".

Las gestoras han mejorado su valoración en dos categorías. Las políticas, gobernanza y estrategia de las gestoras han obtenido una valoración del 88, 3 puntos más respecto al ejercicio anterior y muy cerca de obtener la calificación de 5 estrellas. La categoría de inversión directa en renta fija soberana ha aumentado 8 puntos, igualando la puntuación de la inversión directa en renta fija privada que se sitúa en 86 puntos.

Respecto al ejercicio anterior, se mantiene la calificación en las dos categorías con una puntuación cinco estrellas, superior a 90 puntos. La gestión activa de la renta variable ha obtenido 94 puntos, mientras que los mecanismos de auditoría interna y revisión de la información de sostenibilidad que las gestoras aplican en su medición y transparencia de la información de sostenibilidad han alcanzado los 92.

PLAN INDIVIDUAL DE PENSIONES SOSTENIBLE

El Plan Individual de Pensiones Sostenible y Solidario ha cumplido 10 años en 2025. Durante la última década, las gestoras del Grupo Ibercaja han trabajado en desarrollar sus estrategias de inversión socialmente responsable, adaptándose a nuevas regulaciones, ampliando su alcance y tratando de acercarse a sus inversores.

El director general de Ibercaja Pensión, José Carlos Vizarraga, ha afirmado que "observar, tras más de diez años de experiencia, que nuestras estrategias siguen siendo reconocidas, como muestra la valoración otorgada por UNPRI y la buena calificación obtenida, nos anima a seguir trabajando en nuevas soluciones de inversión".

En ese sentido, las gestoras han lanzado siete productos sostenibles en 2025, apostando por soluciones de inversión que combinan la renta fija, la buena calidad crediticia y la sostenibilidad, pero también apostando por nuevas estrategias, como el Ibercaja Compromiso Solidario, un fondo basado en la inversión ética.

Las gestoras seguirán mostrando su compromiso, a través de esta iniciativa y otras de las que son parte como Climate Action 100+, que busca fortalecer el diálogo con las compañías en materia de cambio climático o PRI Advance, en materia de Derechos Humanos, entre otras.