Un gigantesco inflable tomará el Palacio de los Torrero de Zaragoza para convertirlo en una experiencia arquitectónica

Un gigantesco inflable tomará el Palacio de los Torrero para convertirlo en una experiencia arquitectónica. - COLEGIO DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un gigantesco inflable ocupará desdel 17 de septiembre hasta el final de las Fiestas del Pilar el patio del Palacio de los Torrero, sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, con una instalación, que responde al título de 'Patio', que envolverá el edificio desde el interior, transformará la percepción del espacio y ofrecerá al público "una experiencia inmersiva nunca vista hasta ahora en la ciudad".

La intervención es obra de Penique Productions, colectivo artístico fundado por Sergi Arbusà, especializado en crear instalaciones efímeras concebidas específicamente para espacios arquitectónicos.

Esta innovadora propuesta que llega ahora a Zaragoza es fabricada con una membrana plástica que se expande con aire, sus obras envuelven el lugar y modifican su luz, su color y la forma en que el público lo percibe y lo recorre.

La instalación se inaugurará con motivo de la presentación de la Fundación Cultural Arquitectura Aragón (FUNDARA), una nueva plataforma cultural impulsada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón (COAA).

La entidad recoge la trayectoria del Colegio en la organización de exposiciones, premios y encuentros, y abre ahora una etapa con identidad propia, nuevas colaboraciones y una programación dirigida a públicos más amplios.

El acto de presentación tendrá lugar el 17 de septiembre, a las 19 horas, en el Palacio de los Torrero, sede del COAA en Zaragoza. La cita reunirá la presentación pública de FUNDARA, la inauguración de 'PATIO', y el lanzamiento del primer número de la revista FUNDARA, que ofrecerá un espacio de reflexión y divulgación en torno a la arquitectura, el territorio, el patrimonio y la cultura contemporánea.

UNA NUEVA MIRADA SOBRE EL PALACIO DE LOS TORRERO

La instalación de Penique Productions, 'PATIO', invitará al público a recorrer y percibir de una forma diferente el patio del Palacio de los Torrero.

La intervención, concebida específicamente para este edificio histórico, podrá visitarse durante un mes y permanecerá abierta durante la Semana de la Arquitectura --del 6 al 9 de octubre-- y las Fiestas del Pilar --del 10 al 18 de octubre--, formando parte de su programación cultural.

En esta ocasión, la intervención transformará temporalmente el patio del Palacio de los Torrero, alterando su percepción y dotándolo de una nueva identidad.

La elección de este espacio para presentar FUNDARA refleja la voluntad de iniciar esta nueva etapa desde la propia sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, proponiendo otra manera de observarla y habitarla.

Los detalles completos de 'Patio' y de la experiencia diseñada para el edificio se descubrirán durante su inauguración el 17 de septiembre.

ARQUITECTURA PARA NUEVOS PÚBLICOS

El Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, entidad fundadora de FUNDARA, reúne a más de 1.200 profesionales y cuenta con presencia institucional en Zaragoza, Huesca y Teruel.

Con el nacimiento de esta plataforma, la institución da un nuevo impulso a su compromiso con la difusión de la arquitectura y con su capacidad para dialogar con otras disciplinas y formar parte de las conversaciones contemporáneas.

FUNDARA nace con el objetivo de promover, preservar, enseñar y difundir la arquitectura, el urbanismo y las disciplinas afines, acercándolos al conjunto de la ciudadanía.

Para ello, impulsará actividades culturales, editoriales y académicas que fomenten el debate y la reflexión sobre la ciudad, el paisaje, el patrimonio y el territorio, además de reconocer la excelencia de la arquitectura realizada en Aragón.