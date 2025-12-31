Giral (PSOE) critica la subida del precio del billete del bus y del tranvía "sin mejorar los servicios"

Archivo - El concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Chema Giral, en la sala de prensa. - PSOE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza Chema Giral ha criticado este miércoles la subida del precio del billete del autobús urbano y el tranvía "sin mejorar los servicios", en 2026.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha afirmado que "a partir de mañana, 1 de enero, la movilidad costará más dinero a los vecinos", señalando que "el billete del bus y del tranvía se va a encarecer, el uso de la bicicleta eléctrica va a duplicar su coste y aquellos que utilicen el transporte privado van a pagar más, a partir del verano, por aparcar en el nuevo estacionamiento regulado" y por aparcar en zonas donde actualmente no hay que pagar.

"Desde que Natalia Chueca es alcaldesa ha subido todos los años el precio del autobús y del tranvía, lo que ni siquiera hizo Azcón", se ha quejado Chema Giral, indicando que el Gobierno local lo justifica por la subida del 3% del IPC anual, tras lo que ha apuntado que el precio del billete del autobús al aeropuerto ha aumentado un 7%.

Chueca "olvida que los Gobiernos de izquierdas estuvieron hasta seis años sin subir los precios del transporte ni un céntimo independientemente del IPC", lo que hicieron "por fomentar un mayor hábito de la ciudadanía en el uso del transporte público y por no gravar los bolsillos de los vecinos".

Giral ha añadido que el Gobierno de España ha posibilitado que los menores de 14 años viajen de forma gratuita mientras que el Gobierno local del PP "perjudica" a los jubilados porque no actualiza el tope para solicitar la tarjeta de uso gratuito del transporte pese a la revalorización de las pensiones.

"Además de no tener asegurada la aprobación de los presupuestos de 2026, Chueca nos va a felicitar el nuevo año con la subida del agua, las basuras y el transporte público", ha concluido el concejal socialista.