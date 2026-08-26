El Gobierno de Aragón amplía hasta el 12 de octubre las visitas a la iglesia románica de Santa María de Iguácel

Iglesia románica de Santa María de Iguácel. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

HUESCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón ha decidido ampliar hasta el 12 de octubre el periodo de visitas a Santa María de Iguácel, en Larrosa (Huesca), después de que más de 1.000 personas hayan visitado durante el mes de agosto este Bien de Interés Cultural y uno de los principales referentes del románico aragonés.

La amplia respuesta de los visitantes durante estas semanas ha llevado al Gobierno de Aragón a prolongar la iniciativa puesta en marcha este verano para garantizar la apertura del icónico lugar.

El servicio estará disponible en septiembre los días 3, 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 y también los días 3, 4, 10, 11 y 12 en octubre. El montante presupuestario destinado a esta acción ronda los 11.000 euros.

VISITAS EN AGOSTO DE JUEVES A DOMINGO

Durante este último mes, de jueves a domingo, entre el millar de visitantes se han registrado personas procedentes de diversos países europeos como Francia, Reino Unido y Bélgica, así como turistas de más de diez comunidades autónomas.

"Los más de 1.000 visitantes que han pasado por Santa María de Iguácel demuestran que existe un interés real por conocer nuestro patrimonio y nuestra historia. Estos resultados avalan la decisión de ampliar las visitas hasta el 12 de octubre y nos permiten seguir ofreciendo nuevas oportunidades para descubrir este enclave", ha celebrado la directora general de Turismo y Hostelería, María Nogueras.

"Desde la Dirección General de Turismo apostamos decididamente por un turismo identitario, vinculado a la historia de Aragón, a nuestro patrimonio y a aquellos recursos que forman parte de lo que somos. Santa María de Iguácel es un magnífico ejemplo de ese Aragón que queremos poner en valor y dar a conocer", ha añadido Nogueras.

MODELO DE ÉXITO

Nogueras también ha señalado que la experiencia de este verano es un "modelo de éxito". "Hemos recuperado las visitas a un monumento de enorme valor, hemos recibido visitantes de más de diez comunidades autónomas y también de otros países europeos y ahora ampliamos la oferta. Queremos que el patrimonio aragonés genere también actividad turística y oportunidades para nuestros territorios", ha cerrado.

El servicio mantendrá el sistema de acceso organizado desde el aparcamiento de Acín. Los visitantes podrán acceder con vehículo particular hasta este punto y, desde allí, realizar a pie el recorrido por el camino señalizado o utilizar gratuitamente el vehículo autorizado de nueve plazas habilitado para el traslado.

El transporte efectúa salidas desde el aparcamiento de Acín cada 30 minutos a partir de las 10.00 horas, siendo la última salida de subida a las 12.00 horas. El último servicio de regreso desde Iguácel partirá a las 14:00 horas. Las visitas guiadas, también financiadas por el Gobierno de Aragón, se vienen realizando a las 10.30 y a las 12.15 horas.

Santa María de Iguácel es un templo románico del siglo XI, erigido durante el reinado de Sancho Ramírez y declarado Bien de Interés Cultural.

El monumento constituye uno de los principales referentes patrimoniales del Valle de la Garcipollera y de la Jacetania y guarda en su interior unas pinturas góticas de gran valor artístico y patrimonial.

La prolongación de las visitas permite seguir poniendo en valor este enclave histórico para Aragón y ampliar la oferta turística de la zona durante las primeras semanas del otoño, favoreciendo la desestacionalización y ofreciendo a los visitantes una nueva oportunidad para descubrir el monumento y su entorno.

El sistema de acceso ordenado mediante transporte autorizado permite además compatibilizar el uso turístico con la protección del entorno natural en el que se encuentra Santa María de Iguácel, especialmente sensible por su carácter forestal.