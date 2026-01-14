El Gobierno de Aragón amplía las listas de auxiliares de Educación Especial tras reforzar la inclusión en las aulas

Archivo - La cifra de auxiliares de educación especial en los centros educativos aragoneses ha crecido en los tres últimos cursos. - FABIAN SIMON - Archivo

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ampliará las listas de auxiliares de Educación Especial mediante una oferta de empleo a través del INAEM con el fin de garantizar a futuro la cobertura de estos puestos en los centros educativos aragoneses, después de que el aumento de dotaciones y la creación de nuevas plazas en los últimos dos años hayan generado una mayor demanda de personal y agotado las listas en varias localidades.

Para ello, se ha convocado una prueba de aptitud, que se celebrará este viernes en el IES Goya (Zaragoza); en el CPIFP Pirámide (Huesca) y en el IES Segundo de Chomón (Teruel).

A ella, podrán presentarse las personas ya inscritas en el procedimiento y que cuenten con el título de graduado en ESO, técnico o equivalente, así como con el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

La prueba será tipo test y están inscritos alrededor de 1.000 aspirantes. De hecho, 500 se examinarán en Zaragoza, 300 en Teruel y 200 en Huesca. El examen es necesario para la inclusión en las listas de las localidades ofertadas.

En este sentido, los candidatos eligieron entre todas las comarcas de Aragón aquellas en las que están interesados en prestar servicios, de modo que se configurarán distintas bolsas de ámbito comarcal.

El refuerzo de los recursos humanos destinados a inclusión educativa --se ha pasado de destinar seis millones a 12-- en los últimos cursos ha incrementado la demanda de profesionales y el número de nombramientos realizados por la administración ha superado la capacidad de las listas.

De hecho, este curso se cuenta con 736 auxiliares de educación especial, frente a los 575 profesionales presentes en las aulas al inicio del curso 2023/2024. Además, en el ámbito de la organización de estos recursos humanos, se han creado 167 nuevas plazas fijas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con el objetivo de dotar de mayor estabilidad a estos puestos.