El Gobierno de Aragón aplaude la suspensión cautelar del Tribunal Supremo de la 'Ley de Nietos'

1115602.1.260.149.20260909134709 Reunión del Consejo de Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha recibido "favorablemente" la suspensión cautelar, por parte del Tribunal Supremo de la inscripción en el Centro Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los ciudadanos extranjeros que obtuvieron la nacionalidad española en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, la "ley de nietos", ha afirmado este miércoles la vicepresidenta del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha considerado que la inclusión de estas personas en el CERA "puede estar vinculada a la necesidad de engrosar, de forma vertiginosa, el censo electoral".

Ha dejado claro que el Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, "no hace nada inocentemente o por casualidad", sino que actúa "concienzudamente", no para beneficiar a la ciudadanía, sino al jefe del Ejecutivo central "exclusivamente".

"Habrá que esperar cuál es el resultado de este proceso, pero desde luego, inicialmente, y en el momento actual de la suspensión cautelar, desde luego lo recibimos favorablemente y nos alegramos que se profundice en este proceso", ha zanjado.