El Gobierno de Aragón apoya la participación de Nostraxladamus y Las Crises en el 28 Festival de Teatro de C&L

ZARAGOZA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón ha apoyado la participación de las compañías aragonesas Las Crises y Nostraxladamus, esta última Premio del Público en la 28º edición del Festival de Teatro de Castilla y León, que se ha desarrollado en Ciudad Rodrigo.

Las compañías presentaron sus propuestas para participar en este evento y ambas resultaron elegidas para la 28 edición, que tuvo lugar del 26 al 30 de agosto.

Desde el Ejecutivo aragonés se colabora con el festival para facilitar la presencia de los proyectos de la Comunidad que resultan seleccionados y, por ello, se han destinado recursos a la actuación de los dos grupos.

De este modo, la Dirección General de Cultura promueve la presencia de los creadores y artistas de la comunidad tanto en los municipios aragoneses, como en otras comunidades, apoyando sus iniciativas a través del programa 'Aragón, tierra de cultura'.

Además, se da a conocer el talento aragonés más allá de las fronteras de la comunidad y se demuestra que son proyectos de éxito, dado que ambas compañías han logrado un buen resultado en el Festival de Teatro de Castilla y León.

Nostraxladamus ha recibido el Premio al Mejor Espectáculo de Calle gracias a la obra 'Rumbo Latòti', que ha estrenado en este encuentro. Se trata de un espectáculo de gran formato que combina artes circenses, comedia y música en directo sobre un escenario singular, un remolque que se convierte en un gran barco sobre el que discurre la acción, en la que tiene un claro protagonismo el funambulismo.

El coordinador y productor de la compañía es Miguel Pollán y el elenco artístico sobre el escenario lo conforman los aragoneses Miguel Pollán, Cristina Díez, Milki Lee y los músicos, también aragoneses, Sofía Díaz Gotor y Víctor Palacín. A la técnica de luces ha estado Fermin Izko en Ciudad Rodrigo. El espectáculo está dirigido por Marta Torrents.

Nostraxladamus suma una trayectoria de 26 años creando circo y humor para todos los públicos. La obra que han representado en este festival, 'Rumbo Latòti' contó también con la colaboración del Gobierno de Aragón en 2024 y de la Diputación de Zaragoza en este año 2025, así como la aportación que la Dirección General de Cultura del Ejecutivo aragonés ha realizado para facilitar su presencia en Ciudad Rodrigo.

LAS CRISESS

Por su parte, la zaragozana Las Crises, integrada por Cristina Pérez y Cristina Suey, ha presentado en este certamen 'La teoría de cuerdas', con un texto escrito y dirigido por Alberto Castrillo-Ferrer. En esta comedia, las protagonistas dan vida a una científica rusa y a una agente gaditana de la Guardia Civil que son instrumentistas de cuerda y a quienes envían al espacio para demostrar la teoría de cuerdas.

El director y autor de la obra es Alberto Castrillo-Ferrer que compagina desde 1999 su actividad actoral con la dirección, la docencia y la escritura de textos teatrales.

Las intérpretes son la violinista Cristina Pérez, miembro de distintas agrupaciones de clásico y música jazz, y la violonchelista Cristina Suey, también con una amplia experiencia en el ámbito de la música clásica y moderna.