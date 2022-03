El Gobierno de Aragón aprobará deducciones del IRPF para las familias que acojan a niños ucranianos

ZARAGOZA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón aprobará deducciones en el IRPF para las familias que acojan a niños ucranianos y también en el impuesto de Donaciones para quienes las realicen con destino a Ucrania. Lo ha anunciado este viernes el presidente del Ejecutivo regional, Javier Lambán, en respuesta a una pregunta del líder de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, en la sesión plenaria de las Cortes.

Ha afirmado que el Gobierno realiza una gestión "adecuada" del Presupuesto, con medidas de control del gasto no financiero y la amortización anticipada de cinco millones de euros de deuda del FLA, añadiendo que "se piensa hacer lo mismo con otra parte de la deuda", 570 millones de euros.

En el Ejecutivo "no se hace ningún tipo de alarde de gasto innecesario y predominan la sobriedad, nadie se extralimita en gastos innecesarios", ha dicho Lambán para añadir: "No creo que se pueda hacer mucho más respecto al ahorro siempre que no signifique poner en riesgo los servicios públicos".

Ha recordado que el Gobierno regional ha solicitado al central que tome medidas globales para reducir el precio de la energía, que cree un fondo adicional para ayudar a las Comunidades Autónomas, que se reutilice el Fondo de Solvencia Empresarial para ayudar a los sectores más afectados por la crisis, que apruebe una moratoria en el pago de los créditos ICO. "Son cuestiones que los consejeros están comentando con los ministros del ramo y que esperamos ver desarrolladas en próximas fechas".

En el ámbito autonómico, ha continuado, está previsto aprobar un Decreto Ley para revisar los contratos de obras y otro para agilizar la gestión de los Fondos MRR. Además, la sociedad pública Sodiar creará una línea de financiación empresarial con 7 millones de euros a interés cero, lo que se debatirá con los agentes sociales.

PAC

También ha avanzado que el Gobierno de Aragón adelantará el pago de la PAC al 7 de abril para 32.000 perceptores, destinando 18 millones a aliviar el impacto de la guerra de Ucrania en el sector primario.

Daniel Pérez Calvo ha recomendado aplicar "medidas eficientes para ahorrar" y paliar las consecuencias del incremento del IPC y la tarifa eléctrica, tras lo que ha pedido a Lambán que apoye al sector primario y ha llamado la atención sobre "los verdaderos esfuerzos" que hacen algunas familias que acogen a niños ucranianos, proponiéndole que conceda ayudas a este colectivo.