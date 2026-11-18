Archivo - Técnicos del Gobierno de Aragón toman muestras de las pinturas murales de Sijena en el MNAC. - DGA. - Archivo

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado este miércoles que las pinturas murales del Real Monasterio de Santa María de Sijena "van a volver" y ha exigido que se cumpla el cronograma recogido en la sentencia judicial que ordena su devolución.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mar Vaquero ha señalado que la recuperación de las pinturas profanas de Sijena, que ha comenzado este martes en el MNAC de Barcelona, es "un primer paso" en un proceso judicial único "que establece que tienen que volver las pinturas profanas y también las pinturas murales de la Sala Capitular".

Ha lamentado que ya se están cumpliendo los plazos de las pinturas profanas, pero en el caso de las murales "es flagrante el incumplimiento del cronograma de 56 semanas que fue aprobado en abril", recalcando que "no es por algún tipo de fuerza mayor", sino que el MNAC lo incumple "de forma totalmente voluntaria e intencionada".

"No hay, absolutamente, ningún interés por parte del Museo ni del Gobierno de Cataluña de cumplir con este cronograma y, por tanto, con la sentencia", con lo cual el Gobierno de Aragón tiene la alternativa de solicitar la ejecución subsidiaria de la sentencia: "No tengan ninguna duda de que el Gobierno de Aragón va a ejercer su derecho porque todo está preparado para que así se produzca".

"Estamos en un momento de total provocación" por parte del independentismo catalán, ha continuado Vaquero, aseverando que es "inexcusable" el retorno de las pinturas profanas y murales de Sijena y que el incumplimiento de una sentencia judicial conlleva una "responsabilidad".

"Al Gobierno de Aragón no le temblará la mano en reclamar esas responsabilidades penales ante el incumplimiento de una sentencia que es clara, que es cosa juzgada y que tiene un tiempo de cumplimiento".

Este miércoles, los técnicos del Gobierno de Aragón se encuentran en el MNAC realizando un estudio de la conservación de las pinturas profanas tras "el descendimiento" llevado a cabo este martes.

"FALTA DE RESPETO" DE URTASUN

La vicepresidenta ha tildado de "falta de respeto" que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, haya lamentado el traslado de las pinturas profanas. Urtasun ha dicho también que "hay una sentencia".

Al preguntársele este miércoles en una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press, ha criticado que la sentencia sobre las pinturas "ignora los criterios de los técnicos y eso es lo que no debería hacerse nunca".

Al respecto, Vaquero ha criticado "el permanente ánimo de provocación" por parte de Urtasun, rechazando su "supremacismo" en relación al derecho de los aragoneses en aplicación de la ley para la recuperación de las pinturas.

"Lo hemos dicho en más de una ocasión, el señor Urtasun sigue siendo un ministro independentista, supremacista", ha enfatizado Vaquero, insistiendo en que Urtasun "no ha hecho nada porque lo que tiene que hacer es cumplir la ley, porque lo contrario a cumplir la ley tiene responsabilidades penales y es cometer un delito de desobediencia". La actitud de Urtasun es "una falta de respeto al Estado de derecho y a los aragoneses".

"El ánimo del Gobierno de Aragón, siendo el agraviado, ha sido de total colaboración, de tratar de llegar a acuerdos, de poner a disposición los medios técnicos que hemos tenido en Aragón para facilitar el traslado de las pinturas".