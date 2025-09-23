El Gobierno de Aragón asumirá "por responsabilidad" el 25% del coste del Plan Corresponsables

Archivo - La consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, durante una rueda de prensa, en el Edificio Pignatelli, a 12 de julio de 2024, en Zaragoza, Aragón (España). - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha anunciado que la Comunidad Autónoma asumirá el 25% de la cofinanciación del Plan Corresponsables por "responsabilidad" y por "justicia" con las familias afectadas.

"Por razones de justicia, nos parece que las familias no deben sufrir este recorte, no deben sufrir las consecuencias de esta irresponsabilidad por parte del Gobierno de Sánchez, que fue el que implantó el programa de madrugadores", ha indicado Hernández en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de una visita a la reabierta Escuela Infantil Aragón, en el distrito zaragozano de Torrero-La Paz, en referencia a la decisión del Ministerio de Igualdad de que, a partir de este año, las Comunidades Autónomas debían cofinanciar el 25% de este plan.

"Nos parece que las familias aragonesas deben contar con nuestro apoyo. Se supone que son familias que necesitan recurrir a este servicio para conciliar su vida laboral y creemos necesario aportar este 25% que nos impone el Ministerio ante la situación que nos ha abocado", ha reiterado.

La consejera ha insistido en que la conciliación "no es una competencia educativa, aunque lo diga la ministra de Educación --la aragonesa Pilar Alegría--", pero ha considerado que es mejor hacer "otro esfuerzo más" para cubrir "ese recorte del 25%" y no entrar en un debate de competencias "que es impropio de la lealtad institucional".

La inversión prevista para completar el Plan Corresponsables asciende a casi 1,8 millones de euros, ha señalado.