Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza refuerzan su colaboración para formar a 767 personas desempleadas

Sede del INAEM. - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

ZARAGOZA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (Zaragoza Dinámica) del Ayuntamiento desarrollarán hasta 2027 un amplio programa de Formación para el Empleo dirigido prioritariamente a personas desempleadas. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la cualificación profesional, favorecer la inserción laboral y dar respuesta a las necesidades del mercado de trabajo mediante una oferta adaptada a los sectores con mayor demanda de profesionales.

El programa contempla la realización de 45 acciones formativas que beneficiarán a 767 personas, combinando formación técnica especializada con servicios de orientación profesional y apoyo a la búsqueda de empleo. Los cursos se impartirán en los centros acreditados de Zaragoza Dinámica y abarcarán ámbitos como electricidad, automatización industrial, climatización, jardinería, diseño web, inteligencia artificial aplicada a proyectos digitales, hostelería, atención sociosanitaria, gestión administrativa y sostenibilidad ambiental.

La colaboración entre ambas entidades se remonta al año 2001 y ha permitido consolidar una oferta formativa de referencia para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas. A través de este convenio, el INAEM realizará las labores de seguimiento, control y certificación de la formación impartida, mientras que Zaragoza Dinámica aportará los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo del plan formativo, además de los servicios de orientación e inserción laboral asociados.

El programa cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros, financiada por Zaragoza Dinámica, sin que suponga aportación económica para la Comunidad Autónoma de Aragón. Con este acuerdo, ambas instituciones reafirman su compromiso con el desarrollo del talento, la mejora de las oportunidades de empleo y el fortalecimiento de la competitividad económica de Zaragoza y Aragón mediante una formación ajustada a las necesidades reales del tejido productivo.

A esta programación se suma la oferta propia de Zaragoza Dinámica, que amplía el alcance de las acciones formativas hasta un total de 52 cursos diferentes y más de 1.000 plazas formativas. La propuesta incorpora itinerarios modulares, que permiten avanzar de forma progresiva en la adquisición de nuevas cualificaciones, y formación en competencias digitales, cada vez más demandadas en todos los ámbitos profesionales.