El Gobierno de Aragón compra un millón y medio de mascarillas y 10.000 test rápidos a China

ZARAGOZA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha comprado a fabricantes chinos un millón y medio de mascarillas de autoprotección y 10.000 test rápidos de detección del coronavirus COVID-19, que espera recibir la semana próxima. El sistema sanitario cuenta ya con 100.000 mascarillas.

En rueda de prensa, la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha recalcado que el Gobierno de Aragón está trabajando "activamente" para conseguir el material de autoprotección individual en todos los ámbitos, especialmente el sanitario, sociosanitario y de servicios sociales, así como en la cadena alimentaria, las Fuerzas de Seguridad, los juzgados y las tareas de limpieza: "todos los ámbitos que requieren protección especial".

La consejera ha señalado que "no es fácil tener el material, hay que establecer los canales oportunos, tanto el avión como que las empresas tengan la homologación para que no tengamos problemas en las aduanas", de manera que "no está siendo sencillo para ninguna comunidad".

Durante las últimas semanas, el Gobierno de Aragón ha recibido 113.000 mascarillas --de los tres tipos existentes--, 900 batas quirúrgicas impermeables, casi 1.000 litros de gel y 1.364 monos sanitarios, y se han realizado 6.594 pruebas, el 25 por ciento con resultado positivo.

Las mascarillas se distribuyen "con los criterios que marca la autoridad sanitaria en función de la probabilidad de contagio y de contacto con personas vulnerables", ha explicado Mayte Pérez, añadiendo que "en el momento en que vayamos teniendo existencias se irán distribuyendo" en aplicación del criterio mencionado.

Pérez ha dejado claro que "estamos explorando todas las fórmulas posibles para conseguir tener los suministros que la Comunidad necesita en distintos ámbitos". Así, a través del programa 'Aragón en Marcha' y junto con CEOE, el Ejecutivo ha realizado un pedido a empresas aragonesas de 10.000 litros de hidrogel y de pantallas de PVC.

La consejera de Presidencia ha destacado "la solidaridad de la sociedad aragonesa", mencionando el caso de la empresa SAMCA, que ha facilitado la compra de las mascarillas con una donación de 400.000 euros y que, además, "sigue dispuesta a seguir aportando ayuda económica para adquirir nuevos materiales", como respiradores.

La Comunidad Autónoma está esperando que el Gobierno central reparta mascarillas, que en la región se distribuirán "de manera uniforme y homogénea" entre las tres provincias. La consejera ha dejado claro que "la escasez de material no es ajena a ningún país del entorno, hay un problema de suministro en todos los países".

HOSPITALES DE CAMPAÑA

Pérez ha indicado que los dos hospitales de campaña de Zaragoza, el de la Sala Multiusos del Auditorio, en el que ya se está trabajando, y el de la Feria, donde la instalación comienza este jueves, serán "un alivio" en el que caso de que se superen las previsiones actuales, por lo que ha lanzado "un mensaje de tranquilidad, serenidad y confianza".

Sobre los profesionales voluntarios, la consejera ha dicho que todos son "bienvenidos" y que se incorporarán "cuando la necesidad esté justificada".

El Departamento de Sanidad trabaja en tres horizontes: "liberar camas hospitalarias con recursos complementarios, ampliar el número de camas de UCI y redistribuir los equipos profesionales". Están disponibles el 46 por ciento de las camas de UCI y el 52 por ciento de las de hospitalización en toda la Comunidad Autónoma.

SERVICIOS SOCIALES

Además, "se han ido tomando decisiones" en materia de servicios sociales, como la apertura de residencias de mayores para acoger a ancianos que no requieren hospitalización, como 'La Abubilla' de Huesca, con 47 plazas; la de AEDES en el barrio zaragozano de Miralbueno, con 48 camas; otra en el barrio de Casetas con 128, que abriá este sábado; a finales de semana una de la Fundación Rey Ardid en Alfambra (Teruel), con 80; y de forma inmediata una de los Hermanos de la Cruz Blanca en Gea de Albarracín (Teruel) con 57 plazas.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha abierto una nueva bolsa de empleo para cubrir las necesidades que vayan generándose en residencias, como puestos de gerocultores, auxiliares para la atención directa a mayores, personal de limpieza, cocina y mantenimiento.

El IASS ha distribuido más de 4.500 mascarillas y cajas de guantes a casi 300 residencias, entregándoles un 'kit' básico, "y seguimos trabajando para incrementar los sistemas de protección para este personal", ha dicho Mayte Pérez.

Pérez ha apuntado que el Salud ha asumido directamente la gestión y tutela de la Residencia 'San José' de Teruel, donde se han aislado todos los posibles casos.