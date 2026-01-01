El Gobierno de Aragón concede, a título póstumo, la medalla al mérito deportivo a García Dihinx y Natalia Román

ZARAGOZA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este jueves, 1 de enero, en la red social 'X' que el Ejecutivo concederá mañana, a título póstumo, la medalla al mérito deportivo a Jorge García Dihinx y Natalia Román, montañeros aragoneses fallecidos en un alud en Panticosa (Huesca) el pasado 29 de diciembre.

En un tuit, Azcón señala que García Dihinx y Román "han dejado una huella imborrable en el corazón de miles y miles de aragoneses" y que "su amor por la montaña y el deporte, junto a su capacidad divulgativa, les convirtió en grandes comunicadores de valores esenciales como la salud, la actividad física y el medio ambiente, además de grandes embajadores de nuestro patrimonio natural".

"Esa labor, junto a todo el cariño y la admiración que despiertan, merece un sentido reconocimiento institucional. El Gobierno de Aragón así lo hará mañana otorgándoles a ambos a título póstumo la medalla al mérito deportivo", ha concluido Azcón.